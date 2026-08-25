Viento provoca caída de árboles y cortes de tránsito en distintos sectores de Santiago

Las fuertes ráfagas de viento que afectan a Santiago durante este martes han provocado la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la Región Metropolitana, generando interrupciones de tránsito y complicaciones para quienes se desplazan por la capital.

Uno de los incidentes se registró en avenida Vicuña Mackenna con Escuela Agrícola, en las cercanías de la estación Metro Camino Agrícola , donde un árbol cayó sobre un motorista. Según los antecedentes reportados, hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y personal del SAMU para prestar los primeros auxilios.

Otro episodio ocurrió en avenida Las Condes con San Damián, en la comuna de Vitacura , donde las fuertes ráfagas provocaron la caída de una gigantografía y un corte de suministro eléctrico en el sector.

A estos hechos se sumó una emergencia registrada en Gran Vía con Vía Roja, en el sector de Santa María de Manquehue, también en Vitacura, donde se produjo la caída de postes del tendido eléctrico. Según relataron Bomberos, primero cayó un árbol que estaba en la vía pública y de ello podían “presumir” que fue producto del viento.

Los postes de electricidad fueron arrastrados por el árbol, y una de las estructuras terminó sobre un vehículo que transitaba por el lugar, dejando al conductor atrapado en su interior. Bomberos concurrió al sitio para atender la emergencia y realizar las labores de rescate.

Los incidentes ocurren en medio del avance de un sistema frontal hacia la Región Metropolitana, que contempla precipitaciones y fuertes vientos durante las próximas horas.

Ante estas condiciones, las autoridades han llamado a mantener precaución durante los desplazamientos, especialmente en sectores con árboles, estructuras u otros elementos que puedan verse afectados por las ráfagas.

Se recomienda extremar las medidas de seguridad, evitar zonas de riesgo y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.