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    Patagonia inaugura en Chile tienda número 13 tras 5 años en pausa

    La firma internacional abrió una nueva tienda en Valdivia. Si bien ven oportunidades para seguir creciendo en Chile, "el desafío está en las prioridades", dice la country manager, Daniella Hartley.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    18/08/2026 - DANIELLA HARTLEY. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Durante agosto la multinacional de tienda de ropa outdoor, Patagonia, inauguró en Valdivia su sucursal número 13, tras 5 años de pausa en el crecimiento dentro del país. Esta sucursal, a diferencia de otras, tiene formato taller, con un espacio destinado a la reparación de prendas, incluso que no son de la marca Patagonia.

    La firma, que nace en California en los años 70, llegó en la década de los 90 a Chile por primera vez. La filial se creó en el 2008. Hoy, de las 13 tiendas, cinco están en Santiago, y el resto están en el sur, distribuidas (además de la nueva ciudad) en Concepción, Temuco, Pucón, Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, y Coyhaique. Esta última, de hecho, por muchos años fue la tienda estrella para Patagonia, siendo la sucursal que más vendía.

    Valdivia, es “una locación que estábamos buscando, la teníamos en mente hace mucho rato. Y estamos bien orgullosos de haber abierto esa tienda (...) Nosotros no manejamos tiendas objetivas. Sino que la apertura de una tienda es una consecuencia de una necesidad del mercado. La tienda-taller de Valdivia es un ejemplo muy profundo y tangibiliza nuestro propósito. Porque no tiene que ver solo con que el deseo se junta con la oportunidad. Sino que tiene que ver con un engranaje perfecto entre lo que nosotros podemos hacer y también una comunidad que te está esperando”, dijo la country manager de Patagonia en Chile, Daniella Hartley.

    Si bien actualmente la mayor parte de las tiendas de Patagonia se encuentran en el sur de Chile, Hartley apunta a que hay oportunidades en otras partes del país, como el norte. “Oportunidades hay. El desafío está en las prioridades. Y creemos que en el sur no solo conecta la prioridad con la oportunidad, sino que también conecta con una comunidad que empatiza con el medioambiente, con la protección. También hay una conexión profunda entre la marca y el sur. Yo creo que uno no saca nada con tener una oportunidad en un mercado si no hay una comunidad que te está esperando”, dice Hartley.

    El desempeño de Patagonia

    Daniella Hartley antes de llegar a Patagonia se desempeñó en otras marcas de retail, como Forus. Llegó como directora comercial en marzo de 2019, pero apenas unos meses después asumió el liderazgo de las operaciones en el país, ad portas de un complicado escenario para el retail en Chile. Pero ahora, ya están en números muchos más altos que en la pandemia, tanto por las gestiones internas de la empresa, como también un mayor número de personas que comenzaron a hacer deporte outdoor después de la crisis del Covid-19.

    El 2025 fue un año “desafiante, pero tuvimos buenos resultados”, dijo la country manager. Este 2026, en cambio, “ha sido un año de contracción, pero yo creo que también los años de contracción te obligan a repensar cómo tenemos que hacer las cosas”, afirmó.

    “Vimos un cambio de comportamiento, un invierno en el cual se hablaba de una corriente del niño Godzilla, pero que nosotros lo estábamos esperando mucho antes. Hubo dos factores que te remueven un poco lo que uno suele acostumbrarse a ver. Primero, un mercado contraído, donde hubo mucho menos tráfico, en todos los criterios (tanto clientes locales como internacionales). Segundo, un invierno tardío. Eso también te obliga a repensar, ver qué tenemos que hacer”, relata Hartley.

    Ahora, con la lluvia y la nieve en auge, las ventas se incrementaron.

    Cabe mencionar que en el 2022 Patagonia como matriz decidió que la totalidad de las utilidades de la compañía se destinarían a causas medioambientales, es decir, que la tierra sería el único accionista de la marca. Las ganancias de Patagonia son destinadas a diversas organizaciones sin fines de lucro que se dedican a batallar contra la crisis climática.

    Patagonia actualmente está en sólo tres países de América Latina: Chile, Argentina y Perú. Chile es el negocio más relevante. Lo que se gana en Chile es distribuido por la matriz a organizaciones globales, pero un 1% se queda en Chile para asociaciones en territorio nacional.

    Más sobre:RetailComercioPatagonia

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