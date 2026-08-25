Desbordes critica a presidenta del Senado por llamado a retirar reforma constitucional de seguridad: “Me parece un tremendo error”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó este martes las declaraciones por parte de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, sobre retirar la reforma constitucional de seguridad del gobierno.

Y es que la senadora de Renovación Nacional apuntó durante la jornada del lunes en una entrevista con 24 Horas a la propuesta de nuevo estado de excepción constitucional, de la que enfatizó que desde su sector no habría apoyado sobre esta medida.

“La tarea no es alinear a los parlamentarios detrás de lo que termina siendo una mala idea, sino que, eventualmente, retirar esta medida, o vamos a tener una discusión que no va a contar, en este punto, con los votos ni siquiera del propio oficialismo”, remarcó Núñez al mencionado medio.

Así las cosas, el jefe comunal consideró “desafortunadas” las declaraciones de la senadora.

“Eso lo pueden decir en privado al Presidente. El Presidente nos contesta el teléfono a todos todo el día. Y no hay para qué hacer esas declaraciones para ganar titulares. Esas son declaraciones para ganar titulares y eso a mí no me gusta. Propongan los cambios que quieran hacer al estado de excepción . Me parece bien el debate, es muy largo, tiene que participar el Senado, hay que limitar las atribuciones del gobierno en un estado de excepción como el que se plantea, pero de ahí a eliminar completamente ese estado de excepción, yo creo que es un error”, explicó.

En ese sentido, realizó un llamado a los detractores de la medida a que “vayan a los sectores más complicados con la delincuencia y le preguntan a las vecinas y los vecinos si ya no están viviendo en un estado de excepción de hecho. Esa gente vive en un toque de queda, muchos barrios de Chile entero. Nos pueden salir en la noche, tienen que vivir encerrados, no pueden hacer actividades al aire libre probablemente en muchos sectores”.

“Hablar desde la comodidad de barrios donde esto no pasa, a mí me parece un tremendo error y lamento declaraciones de liderazgo de Chile Vamos en esa línea. Distinto es decir, arreglemos el proyecto, pero de ahí a plantear retirarlo, yo encuentro que son declaraciones bien desafortunadas. Yo estoy de acuerdo con discutir el punto”, añadió el alcalde.