Paulina Núñez (RN) llama a retirar estado de excepción de reforma: “No contará ni siquiera con los votos del oficialismo”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), afirmó esta tarde que su sector no apoyará en el Congreso el nuevo estado de excepción que pretende instaurar el gobierno del Presidente José Antonio Kast para hacer frente al crimen organizado y, más aún, llamó al Ejecutivo a retirar la iniciativa.

Cabe recordar que la administración del republicano ingresó al Parlamento una reforma constitucional en materia de seguridad pública, la que, entre otras medidas, crea este nuevo estado de excepción con el cual se pretende desplegar a las Fuerzas Armadas en barrios críticos, bajo la dirección de Carabineros.

Mientras la iniciativa ha sido fuertemente criticada desde la oposición, desde donde han llamado al Ejecutivo a retirar la reforma, el Presidente Kast afirmó esta jornada que el proyecto está abierto a modificaciones y que “se puede perfeccionar”.

Y en este marco, la senadora Núñez afirmó que un quinto estado de excepción constitucional en el país “no es necesario” y que si el Ejecutivo pretende insistir con la medida, los parlamentarios oficialistas no la apoyarán.

Consultada precisamente en 24H por la intención del gobierno de “alinear” a los legisladores de los partidos que lo apoyan, la presidenta del Senado afirmó: “Yo creo que cuando la idea es buena, no solamente van a lograr alinear a los oficialistas, sino que, evidentemente, a más parlamentarios, incluida la oposición” y que, por el contrario, “cuando la idea no es buena, lógicamente que los primeros que van a dudar son los propios oficialistas , por la responsabilidad que nos toca en empujar, en aprobar, en votar, una agenda de nuestro propio gobierno”.

En este sentido, relevó que “la tarea no es alinear a los parlamentarios detrás de lo que termina siendo una mala idea, sino que, eventualmente, retirar esta medida, o vamos a tener una discusión que no va a contar, en este punto, con los votos ni siquiera del propio oficialismo” .

Pese a esto, la senadora Ñuñez destacó la necesidad de aprobar una reforma constitucional en materia de seguridad para combatir el crimen organizado.

“¿Se requiere un nuevo estado de excepción constitucional? A mi juicio”, afirmó la legisladora RN. “¿Se requiere avanzar en una reforma constitucional, sí, porque creo que en esta reforma hay una cuestión que para mi es básica, que debe ser un deber del Estado hacernos cargo de la seguridad pública en el país y no que dependa del gobierno de turno” , indicó.

Críticas al ministro Arrau

En este marco, requerida sobre si el actual quiebre que genera el oficialismo por el estado de excepción constitucional -que cuenta con el apoyo de Republicanos-, es responsabilidad del ministro Arrau, la senadora Núnez fue clara.

“Yo creo que sí, porque cuando uno socializa un proyecto, no es solo para informar qué es lo que va a hacer, sino que es para recoger, también, si la idea es buena o no es buena, o qué matices podríamos incorporar, o si, derechamente, no lo hacemos en esta reforma y eventualmente queda para más adelante, o para saber si eventualmente hay apoyos o no hay apoyos y, por lo tanto, (digo) ‘no voy con esto ahora, lo reservo’.

“Creo que ahí hay una cuestión que es vital. Lo que no puede ocurrir es que alguien presente, el gobierno en general o cualquier gobierno de turno, una iniciativa sin haberla socializado, porque al final del día te encuentras con lo que hoy está ocurriendo”, agregó.

Así, insistió en que los parlamentarios oficialistas no tienen la obligación de respaldar al gobierno ante una idea que no concite el apoyo de sus filas.

“No somos los parlamentarios los que tenemos que alinearnos detrás de lo que se nos pida porque estamos gobernando. Al revés, es el Ejecutivo el que tiene que decir ‘tengo un programa de gobierno, tengo un objetivo que cumplir’. Hemos estado desde el día uno comprometiendo nuestros votos, empujando reformas”, afirmó, tras lo cual llamó a “contrarse en ello que concita acuerdo”.