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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 20

    La vigésima jornada del Campeonato Nacional culminó con el triunfo de Everton ante Universidad de Concepción.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Finalizó la vigésima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Universidad de Chile en el Superclásico.

    La UC, por su parte, perdió ante Ñublense, que hoy es cuarto en al tabla de posiciones. Palestino se mete arriba, en el tercer lugar.

    Los resultados de la vigésima fecha de la Liga de Primera

    Audax Italiano 0-0 Unión La Calera

    Huachipato 1-3 Deportes Limache

    Universidad Católica 1-2 Ñublense

    Deportes Concepción 1-1 Coquimbo Unido

    Deportes La Serena 3-3 Cobresal

    Universidad de Chile 1-2 Colo Colo

    O’Higgins 0-1 Palestino

    Everton 3-1 Universidad de Concepción

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo20+2249
    2Universidad de Chile20+1236
    3Palestino20+333
    4Ñublense19+332
    5Universidad Católica19+1330
    6Everton20+830
    7Deportes Limache19+727
    8Deportes Concepción20-127
    9Coquimbo Unido18+326
    10Deportes La Serena20-324
    11O’Higgins20-724
    12Huachipato20-1024
    13Audax Italiano20-322
    14Universidad de Concepción19-1919
    15Cobresal20-1018
    16Unión La Calera20-2014
    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLiga de PrimeraTorneo NacionalTabla de posicionesColo ColoLa UUniversidad de ChileLa UCUniversidad Católica

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