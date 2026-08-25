¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 20.

Finalizó la vigésima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Universidad de Chile en el Superclásico.

La UC, por su parte, perdió ante Ñublense, que hoy es cuarto en al tabla de posiciones. Palestino se mete arriba, en el tercer lugar.

Los resultados de la vigésima fecha de la Liga de Primera

Audax Italiano 0-0 Unión La Calera

Huachipato 1-3 Deportes Limache

Universidad Católica 1-2 Ñublense

Deportes Concepción 1-1 Coquimbo Unido

Deportes La Serena 3-3 Cobresal

Universidad de Chile 1-2 Colo Colo

O’Higgins 0-1 Palestino

Everton 3-1 Universidad de Concepción

Así quedó la tabla de la Liga de Primera