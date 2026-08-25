¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 20
La vigésima jornada del Campeonato Nacional culminó con el triunfo de Everton ante Universidad de Concepción.
Finalizó la vigésima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo sigue escapado en el liderato gracias a su triunfo frente Universidad de Chile en el Superclásico.
La UC, por su parte, perdió ante Ñublense, que hoy es cuarto en al tabla de posiciones. Palestino se mete arriba, en el tercer lugar.
Los resultados de la vigésima fecha de la Liga de Primera
Audax Italiano 0-0 Unión La Calera
Huachipato 1-3 Deportes Limache
Universidad Católica 1-2 Ñublense
Deportes Concepción 1-1 Coquimbo Unido
Deportes La Serena 3-3 Cobresal
Universidad de Chile 1-2 Colo Colo
O’Higgins 0-1 Palestino
Everton 3-1 Universidad de Concepción
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|20
|+22
|49
|2
|Universidad de Chile
|20
|+12
|36
|3
|Palestino
|20
|+3
|33
|4
|Ñublense
|19
|+3
|32
|5
|Universidad Católica
|19
|+13
|30
|6
|Everton
|20
|+8
|30
|7
|Deportes Limache
|19
|+7
|27
|8
|Deportes Concepción
|20
|-1
|27
|9
|Coquimbo Unido
|18
|+3
|26
|10
|Deportes La Serena
|20
|-3
|24
|11
|O’Higgins
|20
|-7
|24
|12
|Huachipato
|20
|-10
|24
|13
|Audax Italiano
|20
|-3
|22
|14
|Universidad de Concepción
|19
|-19
|19
|15
|Cobresal
|20
|-10
|18
|16
|Unión La Calera
|20
|-20
|14
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.