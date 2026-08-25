Sernac emite alerta de seguridad para 205 unidades de Ford Mustang por falla en el limpiaparabrisas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió este lunes una alerta de seguridad para vehículos Ford Mustang, debido a una falla en el limpiaparabrisas delantero que podría reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidente.

La alerta fue comunicada por Ford Motor Company Chile SpA y abarca vehículos comercializados en el país entre enero de 2025 y mayo de 2026, con un total de 205 unidades en manos de consumidores.

De acuerdo con el Sernac, la empresa informó que “en algunos de los vehículos involucrados, en condiciones de frío extremo (temperaturas de congelación o inferiores), los limpiaparabrisas delanteros podrían funcionar únicamente en su ajuste de alta velocidad mientras que el sistema del lavaparabrisas quedaría inoperante”.

En esas circunstancias, los ocupantes podrían experimentar una reducción o pérdida de visibilidad, lo que “en casos extremos, podría resultar en una pérdida de control del vehículo, aumentando el riesgo de un accidente”.

Pese a ello, hasta el momento no se han reportado accidentes asociados a esta falla.

El organismo llamó a los propietarios de un Ford Mustang a verificar si su número de chasis (VIN) se encuentra entre los vehículos afectados y, en caso de estarlo, contactar a la empresa para acceder a la reparación.

La solución consiste en el reemplazo del motor del limpiaparabrisas, procedimiento que puede tardar hasta tres horas y que no tendrá costo para el propietario.