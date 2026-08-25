SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Lluvias vuelven a la zona central: Senapred y expertos ponen foco en el riesgo de la isoterma cero alta

    Una sucesión de sistemas frontales dejará precipitaciones desde Coquimbo hasta Los Lagos, con mayor intensidad entre Maule y Biobío. Aunque los montos se ubican en rangos normales a moderados, las autoridades advierten por un fenómeno que podría aumentar el aporte de agua a cauces y cuencas que aún arrastran los efectos de los últimos temporales.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Santiago, 31 de julio de 2026. Arcoiris y Cordillera nevada luego de la lluvia en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Luego de varios días de temperaturas más cálidas, las precipitaciones volverán a instalarse esta semana en buena parte del centro y sur del país. Una sucesión de sistemas frontales avanzará desde el Pacífico, acompañada en uno de sus pulsos principales por un río atmosférico, con lluvias que podrían extenderse, con distinta intensidad, hasta el viernes.

    El fenómeno tendrá su mayor impacto entre las regiones del Maule y Biobío, aunque el sistema frontal alcanzará desde Coquimbo hasta Los Lagos. La preocupación de las autoridades no está puesta solamente en los montos de agua, sino también en una isoterma cero relativamente alta, que hará que parte de las precipitaciones caiga como lluvia en sectores donde habitualmente lo hace como nieve.

    En ese punto puso el foco Felipe Riquelme, subdirector de Reducción del Riesgo y Desastre de Senapred, quien advirtió en Desde la Redacción de La Tercera que, si bien los montos previstos se encuentran en rangos “normales a moderados”, el factor que mantiene bajo observación a las autoridades es la altura.

    “Si tenemos una isoterma cero más alta, tenemos una mayor cantidad de agua que va a estar llegando a los cauces”, explicó el representante de Senapred, en un escenario donde además existen zonas que todavía arrastran los efectos de los sistemas frontales registrados durante las últimas semanas.

    Santiago, 31 de julio de 2026. Lluvia en Santiago, sector Centro de Justicia Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La investigadora del Centro Agrimed de la U. de Chile, Paula Santibáñez, agrega que el episodio más importante se produciría entre el martes y miércoles, cuando uno de los frentes estará reforzado por un importante transporte de humedad, es decir, por un río atmosférico.

    Para Santiago, los modelos proyectan actualmente entre 10 y 20 mm; en Rancagua, entre 25 y 30 mm, mientras que en Talca los acumulados podrían alcanzar entre 35 y 50 mm. Hacia Concepción, en tanto, podrían superar los 50 mm.

    El sector que requiere mayor atención es la precordillera. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene alertas para Maule, Ñuble y Biobío, con montos del orden de 55 a 65 mm en la precordillera de Maule y Ñuble y entre 50 y 60 mm en Biobío, principalmente entre la mañana del martes y la mañana del miércoles. En sectores de litoral, valle y cordillera de la costa se proyectan, en términos generales, entre 30 y 50 mm.

    El doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la U. de Magallanes, Jorge Carrasco, comenta que no se trata de un evento excepcional para la zona central, aunque advierte que hacia el sur del Maule la situación puede adquirir mayor intensidad. “No es un sistema intenso y lo podríamos catalogar dentro de un rango normal”, afirma sobre cómo impactarán estas lluvias en Santiago.

    El factor de la isoterma

    La altura a la que precipita nieve o lluvia será uno de los elementos centrales del episodio. Santibáñez estima que la isoterma cero se ubicará entre aproximadamente 2.500 y 2.800 metros durante parte del evento. “Esto significa que una proporción importante de la precipitación puede caer como lluvia líquida a mayor altura de lo habitual, aumentando temporalmente el aporte de agua hacia quebradas y cursos fluviales”, explica.

    La situación adquiere especial relevancia debido a las condiciones que arrastran algunas cuencas del centro-sur. Maule, Ñuble y Biobío estuvieron entre las regiones más afectadas por los sistemas frontales de fines de julio y comienzos de agosto, y ahora vuelven a quedar dentro del área donde se esperan los mayores montos.

    13.08.2026 Tormenta eléctrica Santiago de Chile - Puente Pio Nono - Baquedano - Plaza Italia Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    “Hay zonas donde los suelos todavía mantienen un contenido de humedad elevado, cuencas que vienen respondiendo a sucesivos eventos y sectores donde la infraestructura, caminos y sistemas de drenaje ya han sufrido daños”, señala Santibáñez.

    Por eso, advierte, el impacto de esta lluvia no puede evaluarse solamente a partir de los milímetros que se esperan. Una nueva precipitación puede generar efectos mayores cuando ocurre sobre terrenos saturados o cuencas que todavía no han terminado de recuperarse de episodios anteriores.

    En Senapred comparten esa preocupación. Riquelme sostuvo que, ante el eventual aumento de caudales y el riesgo de inundaciones y desbordes, “el llamado principal es no arriesgarse”, afirmó, haciendo hincapié en evitar cruces de sectores inundados, quebradas, ríos y laderas.

    Santiago, 18 de julio de 2026. Nieve en la parte alta de la cordillera debido a la isoterma alta, la que produjo inundaciones en la ciudad, vista desde San Miguel Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    También llamó a responder oportunamente ante las alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). “Si hay una alerta SAE que indica evacuar, no dudar y evacuar inmediatamente”, enfatizó.

    Una primavera bajo el Niño

    El episodio ocurre, además, en un contexto climático marcado por un Niño que continúa fortaleciéndose y que podría favorecer una mayor actividad frontal durante los próximos meses.

    Carrasco señala que, con la presencia del Niño durante la primavera, la probabilidad de que las lluvias se prolonguen hasta septiembre es alta. Sin embargo, advierte que esto debe interpretarse con cautela. “Los meses lluviosos en la zona central son en invierno. Así que hablar de primavera más lluviosa en este caso es respecto a valores que son relativamente bajos”.

    Santibáñez también grafica que el Niño no significa que vaya a llover de manera continua e intensa durante septiembre, pero sí puede modificar la circulación atmosférica y aumentar la probabilidad de determinados patrones favorables para la llegada de sistemas frontales a Chile central.

    Las condiciones meteorológicas ya obligaron a adoptar medidas preventivas en la alta cordillera. El paso fronterizo Los Libertadores suspendió este lunes el tránsito internacional para todo tipo de vehículos debido a las nevadas y las condiciones meteorológicas desfavorables.

    Más sobre:ClimaSistema frontalLluviaSantiagoDMCSenapredSAEEl Niño

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Frente de lluvia y viento avanza por el país: temperaturas inusualmente altas en Santiago potencian el riesgo de aumento de caudales

    Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas

    Chile finaliza ronda de negociaciones por aranceles y queda a la espera de la respuesta de Estados Unidos

    Servicios básicos: gobierno pierde en el TC y planea ingresar ley corta para modificar plazo de reconexión

    Senadora Vodanovic (PS) aborda actual escenario de candidatura de Bachelet a la ONU: “Se hace complejo”

    Ejecutivo busca postergar en un año entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales

    Lo más leído

    1.
    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    2.
    Reo se quitó la vida en cárcel de Valparaíso: defensa acreditó enajenación mental y esperaba cupo en Psiquiátrico Horwitz

    Reo se quitó la vida en cárcel de Valparaíso: defensa acreditó enajenación mental y esperaba cupo en Psiquiátrico Horwitz

    3.
    OS-9 de Carabineros busca a ciudadano venezolano dueño del automóvil que atropelló a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    OS-9 de Carabineros busca a ciudadano venezolano dueño del automóvil que atropelló a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    4.
    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    5.
    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    6.
    Magistrado condenado por abuso sexual cesa sus funciones en el Poder Judicial y jueza acusa incumplimiento de medidas

    Magistrado condenado por abuso sexual cesa sus funciones en el Poder Judicial y jueza acusa incumplimiento de medidas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Frente de lluvia y viento avanza por el país: temperaturas inusualmente altas en Santiago potencian el riesgo de aumento de caudales
    Chile

    Frente de lluvia y viento avanza por el país: temperaturas inusualmente altas en Santiago potencian el riesgo de aumento de caudales

    Senadora Vodanovic (PS) aborda actual escenario de candidatura de Bachelet a la ONU: “Se hace complejo”

    Tratamientos de fertilización asistida aumentan 52,5% en Fonasa durante el primer semestre

    Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas
    Negocios

    Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas

    Chile finaliza ronda de negociaciones por aranceles y queda a la espera de la respuesta de Estados Unidos

    Servicios básicos: gobierno pierde en el TC y planea ingresar ley corta para modificar plazo de reconexión

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Se implementará a partir de 2027: Conmebol anuncia cambio en el formato de la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    Se implementará a partir de 2027: Conmebol anuncia cambio en el formato de la Copa Sudamericana

    Mindep denuncia ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en el cierre de la Corporación Santiago 2023

    Manuel Pellegrini celebra a medias el liderato: “Ojalá que tengamos la menor cantidad de salidas del plantel”

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson
    Tecnología

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    China rechaza las sanciones de EE.UU. contra Irán y pone presión sobre encuentro entre Xi y Trump en septiembre
    Mundo

    China rechaza las sanciones de EE.UU. contra Irán y pone presión sobre encuentro entre Xi y Trump en septiembre

    Al menos cinco palestinos mueren en ataque israelí cerca de escuela de la ONU en Gaza

    Servicio Secreto investiga video iraní que amenaza a Barron Trump

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson