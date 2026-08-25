Lluvias vuelven a la zona central: Senapred y expertos ponen foco en el riesgo de la isoterma cero alta

Santiago, 31 de julio de 2026. Arcoiris y Cordillera nevada luego de la lluvia en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Luego de varios días de temperaturas más cálidas, las precipitaciones volverán a instalarse esta semana en buena parte del centro y sur del país. Una sucesión de sistemas frontales avanzará desde el Pacífico, acompañada en uno de sus pulsos principales por un río atmosférico, con lluvias que podrían extenderse, con distinta intensidad, hasta el viernes.

El fenómeno tendrá su mayor impacto entre las regiones del Maule y Biobío, aunque el sistema frontal alcanzará desde Coquimbo hasta Los Lagos. La preocupación de las autoridades no está puesta solamente en los montos de agua, sino también en una isoterma cero relativamente alta, que hará que parte de las precipitaciones caiga como lluvia en sectores donde habitualmente lo hace como nieve.

En ese punto puso el foco Felipe Riquelme, subdirector de Reducción del Riesgo y Desastre de Senapred, quien advirtió en Desde la Redacción de La Tercera que, si bien los montos previstos se encuentran en rangos “normales a moderados”, el factor que mantiene bajo observación a las autoridades es la altura.

“Si tenemos una isoterma cero más alta, tenemos una mayor cantidad de agua que va a estar llegando a los cauces”, explicó el representante de Senapred, en un escenario donde además existen zonas que todavía arrastran los efectos de los sistemas frontales registrados durante las últimas semanas.

Santiago, 31 de julio de 2026. Lluvia en Santiago, sector Centro de Justicia Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La investigadora del Centro Agrimed de la U. de Chile, Paula Santibáñez, agrega que el episodio más importante se produciría entre el martes y miércoles, cuando uno de los frentes estará reforzado por un importante transporte de humedad, es decir, por un río atmosférico.

Para Santiago, los modelos proyectan actualmente entre 10 y 20 mm; en Rancagua, entre 25 y 30 mm, mientras que en Talca los acumulados podrían alcanzar entre 35 y 50 mm. Hacia Concepción, en tanto, podrían superar los 50 mm.

El sector que requiere mayor atención es la precordillera. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene alertas para Maule, Ñuble y Biobío, con montos del orden de 55 a 65 mm en la precordillera de Maule y Ñuble y entre 50 y 60 mm en Biobío, principalmente entre la mañana del martes y la mañana del miércoles. En sectores de litoral, valle y cordillera de la costa se proyectan, en términos generales, entre 30 y 50 mm.

El doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la U. de Magallanes, Jorge Carrasco, comenta que no se trata de un evento excepcional para la zona central, aunque advierte que hacia el sur del Maule la situación puede adquirir mayor intensidad. “No es un sistema intenso y lo podríamos catalogar dentro de un rango normal”, afirma sobre cómo impactarán estas lluvias en Santiago.

El factor de la isoterma

La altura a la que precipita nieve o lluvia será uno de los elementos centrales del episodio. Santibáñez estima que la isoterma cero se ubicará entre aproximadamente 2.500 y 2.800 metros durante parte del evento. “Esto significa que una proporción importante de la precipitación puede caer como lluvia líquida a mayor altura de lo habitual, aumentando temporalmente el aporte de agua hacia quebradas y cursos fluviales”, explica.

La situación adquiere especial relevancia debido a las condiciones que arrastran algunas cuencas del centro-sur. Maule, Ñuble y Biobío estuvieron entre las regiones más afectadas por los sistemas frontales de fines de julio y comienzos de agosto, y ahora vuelven a quedar dentro del área donde se esperan los mayores montos.

13.08.2026 Tormenta eléctrica Santiago de Chile - Puente Pio Nono - Baquedano - Plaza Italia Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“Hay zonas donde los suelos todavía mantienen un contenido de humedad elevado, cuencas que vienen respondiendo a sucesivos eventos y sectores donde la infraestructura, caminos y sistemas de drenaje ya han sufrido daños”, señala Santibáñez.

Por eso, advierte, el impacto de esta lluvia no puede evaluarse solamente a partir de los milímetros que se esperan. Una nueva precipitación puede generar efectos mayores cuando ocurre sobre terrenos saturados o cuencas que todavía no han terminado de recuperarse de episodios anteriores.

En Senapred comparten esa preocupación. Riquelme sostuvo que, ante el eventual aumento de caudales y el riesgo de inundaciones y desbordes, “el llamado principal es no arriesgarse”, afirmó, haciendo hincapié en evitar cruces de sectores inundados, quebradas, ríos y laderas.

Santiago, 18 de julio de 2026. Nieve en la parte alta de la cordillera debido a la isoterma alta, la que produjo inundaciones en la ciudad, vista desde San Miguel Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

También llamó a responder oportunamente ante las alertas del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). “Si hay una alerta SAE que indica evacuar, no dudar y evacuar inmediatamente”, enfatizó.

Una primavera bajo el Niño

El episodio ocurre, además, en un contexto climático marcado por un Niño que continúa fortaleciéndose y que podría favorecer una mayor actividad frontal durante los próximos meses.

Carrasco señala que, con la presencia del Niño durante la primavera, la probabilidad de que las lluvias se prolonguen hasta septiembre es alta. Sin embargo, advierte que esto debe interpretarse con cautela. “Los meses lluviosos en la zona central son en invierno. Así que hablar de primavera más lluviosa en este caso es respecto a valores que son relativamente bajos”.

Santibáñez también grafica que el Niño no significa que vaya a llover de manera continua e intensa durante septiembre, pero sí puede modificar la circulación atmosférica y aumentar la probabilidad de determinados patrones favorables para la llegada de sistemas frontales a Chile central.

Las condiciones meteorológicas ya obligaron a adoptar medidas preventivas en la alta cordillera. El paso fronterizo Los Libertadores suspendió este lunes el tránsito internacional para todo tipo de vehículos debido a las nevadas y las condiciones meteorológicas desfavorables.