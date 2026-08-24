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    Trump anticipa una gran baja en la “epidemia” de autismo y vuelve a apuntar a las vacunas sin evidencia científica

    El mandatario aseguró que se producirá una “gran diferencia” en la tasa de esta condición y recomendó espaciar las dosis infantiles. Sus dichos llegan menos de dos semanas después de que redujera las enfermedades incluidas en el calendario de vacunación federal recomendado.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que se producirá una “gran” reducción en la tasa de autismo, condición que calificó como una “epidemia”, y relacionó esa eventual disminución con cambios en la vacunación infantil, pese a que no existe evidencia científica que establezca una relación causal entre las vacunas y el autismo.

    “Vais a ser testigos de una gran diferencia en la tasa de autismo, que es como una epidemia”, afirmó el mandatario durante un acto público en la Casa Blanca.

    Sus declaraciones se producen menos de dos semanas después de que firmara una orden ejecutiva que redujo de 18 a 11 las enfermedades contra las cuales el gobierno federal recomienda vacunar a los niños, una decisión adoptada en medio de la insistencia de Trump y sus aliados en relacionar el aumento de los diagnósticos de autismo con la vacunación.

    Este lunes, el mandatario recomendó a las familias reducir y espaciar las dosis administradas a menores de edad, planteando que se apliquen varios “pinchazos pequeños” en lugar de una sola dosis.

    “Instamos vehementemente que cuando consigas las dosis para vuestros hijos pequeños, creo que tiene que ver con prevenir el autismo, tienes que pedir al médico que le pongan cinco dosis pequeñas en lugar de una grande”, sostuvo.

    Las recomendaciones de Trump contradicen la evidencia científica disponible. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “hasta la fecha los estudios siguen demostrando que las vacunas no están relacionadas” con el autismo.

    Los cambios impulsados por Trump

    La orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 11 de agosto fue presentada por la Casa Blanca como un paso para establecer un calendario infantil de vacunación de “estándar de oro”.

    La medida, impulsada junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dejó las vacunas contra la gripe, el Covid-19, la hepatitis A y B, el rotavirus y la meningitis sujetas a criterios de riesgo o a una decisión compartida entre padres y médicos.

    La modificación se produjo en medio de los cuestionamientos de Trump y sus aliados al esquema de vacunación y de sus reiteradas afirmaciones que relacionan las vacunas con el aumento de los diagnósticos de autismo, una asociación para la cual la evidencia científica disponible no ha encontrado una relación causal.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpAutismoVacunas

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