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    Socovesa empeora sus pérdidas ante menor facturación, pero prevé mayor actividad en el segundo semestre

    La compañía acumuló pérdidas de $13.176 millones en los primeros seis meses del año, cifra que representó un deterioro de 61,3 % respecto al resultado negativo de $8.171 millones anotado en igual periodo de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Socovesa empeora sus pérdidas ante menor facturación.

    La constructora e inmobiliaria Socovesa registró un deterioro en sus resultados financieros. La compañía informó que en el segundo trimestre tuvo pérdidas atribuibles a los propietarios de la controladora por $6.803 millones (US$7,38 millones), en comparación al saldo negativo de $80,9 millones anotado en los primeros tres meses de 2025, mientras sus ingresos bajaron 49,4% a $37.700 millones.

    De este modo en el primer semestre acumuló pérdidas de $13.176 millones, cifra que representó un empeoramiento de 61,3 % respecto al resultado negativo de $8.171 millones anotado en los primeros seis meses de 2025.

    “El mayor resultado negativo se explica principalmente por el menor volumen facturado durante el semestre, que bajó 29%, efecto que no alcanzó a ser compensado por la reducción de los gastos de administración y de los costos financieros reconocidos en resultados”, dijo la empresa en su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Socovesa precisó que el resultado del primer semestre está marcado por un menor nivel de actividad, explicado principalmente por la estacionalidad esperada en la escrituración, con una mayor concentración proyectada hacia el segundo semestre, y por un presupuesto de ingresos para el año aproximadamente 22% inferior a la facturación registrada en 2025.

    En este contexto, indicó, “la menor facturación del período responde principalmente al calendario de escrituración y al menor nivel de actividad previsto para el ejercicio, más que a un deterioro respecto de las expectativas operacionales de la compañía”.

    Baja la tasa de desistimientos

    Los ingresos consolidados alcanzaron a $91.992 millones, con una disminución de 28,8% respecto del primer semestre de 2025. La compañía señaló que la composición de los ingresos cambió de manera relevante: las ventas de inmuebles disminuyeron 41,4%, desde a $68.505 millones, mientras las ventas de terrenos alcanzaron a $14.016 millones, casi cuatro veces las registradas en igual período del año anterior. Adicionalmente, las ventas de inmuebles recibidos en parte de pago aumentaron 22,4%.

    Desde el punto de vista comercial, durante el primer semestre la compañía registró promesas netas por MUF 2.968, un aumento de 31,6% respecto de igual período de 2025, mientras las unidades netas aumentaron 46,6%.

    La tasa de desistimientos acumulada de seis meses disminuyó desde 26,6% a 8,5%, reflejando una mejora relevante en la calidad de los cierres comerciales, dijo la empresa.

    Sin embargo sostuvo que “aún cuando el anuncio del gobierno, en abril, de una exención transitoria de IVA a la vivienda nueva, constituye una buena noticia para el sector, al no haberse implementado rápidamente, generó un compás de espera en los compradores —a la expectativa de concretar la compra bajo el nuevo beneficio — que desaceleró las ventas del período abril –julio, impactando en el margen, las promesas de la compañía durante ese periodo respecto de lo presupuestado”.

    En el semestre la empresa lanzó siete nuevos proyectos (4 de Almagro, 1 de Pilares y 2 de Socovesa), todos en formato departamentos, con un potencial agregado de venta de MUF 5.302 (982 unidades).

    El saldo vendido por facturar alcanzó MUF 6.741, incluyendo promesas de viviendas nuevas (MUF 5.388) y terrenos (MUF 1.352). Socovesa precisó que dichas cifras están sujetas a desistimientos, a retrasos en la adjudicación de subsidios y a los riesgos propios del proceso de escrituración para viviendas nuevas, como para terrenos.

    La empresa sostuvo que en línea con los objetivos definidos por la administración y aprobados por el directorio, tuvo avances concretos en el semestre: una reducción de la deuda financiera, con un perfil de vencimientos alineado al esquema de financiamiento proyecto a proyecto; una generación de caja positiva; una disminución de los gastos de administración; y un avance sostenido en la enajenación de activos prescindibles, cuyo efecto en resultados y flujo se reconocerá en la medida que las promesas suscritas se materialicen en escrituraciones.

    En en este sentido afirmó que si bien el menor volumen de escrituración del semestre impactó negativamente los resultados y los indicadores de rentabilidad, la evolución operacional muestra señales favorables en materia comercial, de control de gastos y de reducción de deuda.

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