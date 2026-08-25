Oposición intenta fijar relato frente a reforma de seguridad y plantea replicar despliegue en terreno del gobierno

Una minuta de cinco páginas, elaborada por asesores de parlamentarios de la oposición que ven temas de seguridad. Ese fue el insumo principal sobre el que conversaron este lunes, por más de una hora, los presidentes de partido del sector, con tal de ordenar un relato común de cara a la reforma constitucional del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El documento plantea cinco grandes temas. Uno de ellos enfatiza en la “agenda” propia que deben tener los partidos de izquierda y centroizquierda, por medio de una narrativa común.

En esta parte se establece un relato que, tras la reunión, fue repetido en más de una ocasión por los dirigentes de la oposición, donde se enfatiza en que la reforma constitucional es “inconveniente” e “insuficiente”. Algunos similares usó luego de la cita -por un encuentro que sostuvo con la Segpres- la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Dentro de la agenda propia, en la minuta se impulsan ideas como evitar la pérdida de derechos luego de haber cumplido con una condena, que califican como una medida que “no combate la reincidencia, la fabrica”. “La oposición debe volver una y otra vez sobre la misma pregunta, qué se hizo con lo que ya está aprobado”, plantea también el texto, en referencia a la apuesta por defender que la iniciativa es “innecesaria”.

En este contexto, una de las innovaciones de la minuta opositora es proponer un “despliegue conjunto y propositivo” con “parlamentarios y alcaldes, en las mismas semanas y en los mismos territorios”, por los que apueste el gobierno del Presidente Kast en su diseño de implementar “Diálogos Ciudadanos por la Seguridad”.

En caso de concretar esta idea, habrá una inusual disputa por el despliegue territorial. Desde la oposición, dicen en la minuta, la lógica es salir a hablar de “los dolores concretos de las personas. Armas en el barrio, niños y niñas reclutados por bandas, comercio que cierra, plazas tomadas, mujeres que no salen de noche”.

En el mismo apartado de “agenda propia”, la minuta impulsa prioridades legislativas, en temas sobre levantamiento del secreto bancario, mayor control en puertos y fronteras, prevención en reclutamiento de niños y reinserción con financiamiento verificable.

Además, también sugieren frases que se pueden usar para cuestionar a la reforma constitucional de seguridad, como que “el gobierno sale a dialogar sobre seguridad con la ciudadanía sin haber implementado las leyes de seguridad que ya tiene aprobadas”.

“La reforma es inconveniente porque reabre con urgencia el debate constitucional, e insuficiente porque omite lo que sí funciona”, y “quince años sin salud, educación ni previsión después de la condena no reducen la reincidencia, la garantizan”, son otras de las frases propuestas.

Por otro lado, en el ítem de “ideas fuerzas” de la minuta se ahonda en las críticas que la oposición ya ha transparentado contra la reforma de seguridad, como que “se propone constitucionalizar” lo que “ya fue declarado inconstitucional”, en referencia al rechazo del Tribunal Constitucional a la afectación de derechos a la educación. Esto además del rechazo a la idea de un estado de excepción de 240 días que no pasa por el Congreso, como sí ocurre al día de hoy, foco principal de los cuestionamientos del expresidente Gabriel Boric.

En la sección de lo que la reforma “omite”, en tanto, la minuta apunta a otros focos que debe realzar la oposición, como la ausencia de medidas sobre el tráfico de armas y municiones, la recuperación de espacios públicos, la prevención o la corrupción y penetración institucional.

Retirar la reforma

Si bien este lunes los timoneles de la oposición centraron la discusión en la minuta de los asesores parlamentarios, durante el encuentro hubo otro punto de consenso: emplazar al Ejecutivo a retirar la reforma constitucional.

La solicitud se hizo porque en el sector no quedaron conformes con que el ministro José García Ruminot (Segpres) planteara el fin de la suma urgencia para tramitar con más calma la iniciativa en seguridad.

“La decisión política de esta mesa de presidentes hoy día es solicitarle al gobierno que retire la reforma constitucional, que construya soluciones reales para la gente, que nos aboquemos a la frondosa agenda legislativa que hay”, dijo Paulina Vodanovic, timonel PS, quien se reunió este lunes con el titular de la Segpres en Palacio.

Ahí, reiteró que, a su juicio, la reforma es innecesaria.

“Respecto del tema penitenciario que nos ocupa a todos, ya hay una reforma constitucional. Así que ahí ya hay una reforma sobre la que podríamos conversar, como sin duda podrá haber otra, o incluso plantear una desde nuestro sector”, agregó.

“No basta con la señal de retirar la urgencia. Sería una señal mucho más clara y contundente que el gobierno derechamente retire la reforma constitucional, la replantee y haga un trabajo prelegislativo para consensuar algo que sea efectivo en seguridad, pero tomando los resguardos democráticos que exige el Estado de derecho de nuestro país”, complementó Raúl Soto, líder del PPD.

Lautaro Carmona, presidente del PC, reforzó: “Debe ser retirada, sin perjuicio del debate para fortalecer en todo lo que sea necesario las políticas públicas en seguridad, que incluyan fortalecimiento incluso del punto de vista carcelario, del punto de vista de las policías, etcétera, con una raya muy clara y concreta”.

Sobre estas peticiones, el biministro Claudio Alvarado (Segpres y Segegob) descartó esa opción. “No tiene mucha lógica”, dijo, agregando que los cambios se pueden hacer durante la tramitación legislativa.