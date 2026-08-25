Precios de fletes marítimos suben por tercera semana consecutiva y se anticipa impacto relevante para Chile

La industria de los fletes marítimos mundiales sigue sumida en la incertidumbre tanto por factores climáticos como la contingencia geopolítica. De acuerdo al Drewry World Container Index, los precios del transporte marítimo sostienen una tercera alza semanal consecutiva, alcanzando los US$4.526 por contenedores de 40 pies.

Los precios de los fletes marítimos acumulan en tres semanas un incremento de 6,4%, desde los US$4.255 hasta los US$4.526. En la última semana, los precios se incrementaron 4% específicamente los las rutas transpacíficas.

George Lever, gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) explica que esto se debió “principalmente a las dificultades en el transito de los buques por el Canal de Panamá, provocadas por un incremento de la demanda y la sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Recientemente, el operador del Canal de Panamá informó que reducirá a 32 el número de buques que transitarán por esta importante vía marítima (36 actualmente), medida que comenzará a implementarse a partir del próximo 15 de septiembre”.

Drewry, una consultora internacional especializada en la industria de transporte marítimo, afirmó que “las tarifas al contado en la ruta transpacífica volvieron a subir esta semana; las tarifas de Shanghái a Nueva York y Los Ángeles aumentaron un 9%, hasta situarse en US$9.507 y US$6.802 por contenedor de 40 pies, respectivamente. La demanda en la ruta transpacífica se mantiene sólida, mientras que las navieras siguen gestionando la oferta mediante la suspensión de salidas y la reducción de la capacidad”.

“Se suma a lo anterior la incertidumbre arancelaria provocada por la política comercial del gobierno de Trump, que ha adicionado nuevos sobrecostos en los aranceles a los productos importados por EEUU catalogados como producidos mediante “trabajo forzoso”, añade el gerente de estudios de la CCS.

Aún así, este no es el nivel más alto que han alcanzando, puesto que a principios de julio alcanzó un valor de US$4.639. Dicha escalada venía desde finales de abril y la racha al alza no se vio interrumpida ni siquiera por el acuerdo de alto al fuego firmado por Estados Unidos e Irán a mediados de junio. De hecho, comenzó a caer la misma semana en que se rompió dicho trato.

“La logística de comercio internacional vía marítima continúa sujeto a un escenario altamente incierto. Desde hace algún tiempo el sector naviero se encuentra enfrentando graves perturbaciones debido a conflictos geopolíticos, como la guerra en Irán, que han provocado una importante reducción del número de buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, a lo que se suman las dificultades en el tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb (debido a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra buques comerciales). Estas vías continúan con escasa utilización, provocando la redirección de los flujos de carga hacia otras rutas navieras más costosas”, dice Lever.

Expectativas para los próximos meses

El gremio del comercio explica que si bien “no disponemos de las últimas cifras actualizadas, el impacto para Chile debiera ser relevante, toda vez que alrededor de un tercio del comercio exterior chileno transita por el Canal de Panamá, en particular el comercio con EEUU y Europa. De este modo, es posible esperar mayores retrasos en el tránsito y nuevas alzas en las tarifas de los fletes”.

De acuerdo a las estimaciones de la CCS, las expectativas no son positivas para los próximos meses.

“La combinación de las restricciones en el Canal de Panamá anunciadas recientemente por la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), con las dificultades que están afectando rutas navieras estratégicas (Estrecho de Ormuz y Estrecho Bab el-Mandeb), han generado un marco operativo de alta incertidumbre para las navieras, con redirecciones hacia otras rutas incrementándoles además la demanda”, sostiene.

Drewry apunta a que “las tarifas de flete se mantengan estables la próxima semana debido a la reducción de la capacidad. Asimismo, varias navieras han anunciado recargos por el paso por el Canal de Panamá en las rutas comerciales entre Asia y la costa este de EE. UU. y entre Asia y la costa del Golfo, con efecto a partir de septiembre, lo que podría ejercer una mayor presión sobre las tarifas”.

“Así, el escenario de corto plazo no es auspicioso para el sector naviero, ya que es esperable importantes sobre costos en el transito de los buques por el Canal de Panamá, por lo tanto es previsible el mantenimiento de una presión al alza sobre los fletes para los próximos meses y eventualmente comienzos del próximo año”, concluye George Lever.