Aranceles: Chile expone sus argumentos ante representante de EE.UU. y gremios esperan señales concretas este martes

El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

A las 11 de la mañana de este lunes comenzó la reunión entre el número 2 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, en las oficinas de Cancillería.

La expectativa estaba centrada en que hubiera avances concretos en la reunión entre Chile y Estados Unidos. Pero eso para los gremios empresariales todavía no se concreta. Si bien valoran las gestiones del gobierno, esperan que en la reunión de este martes por la mañana si se informen de avances efectivos.

El objetivo de este encuentro es mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense, en el marco del proceso de diálogo y negociación que ambos países mantienen respecto de las últimas medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos.

Durante el encuentro en Cancillería se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y se intercambiaron antecedentes respecto de la importancia que tienen estos productos, tanto para la economía nacional como para el mercado estadounidense.

Actualmente, el 53,6% de los productos que se exportan a Estados Unidos y que suman envíos por US$10.707 millones están con arancel cero. En ese listado está el cobre, plata, yodo, naranjas frescas y los kiwis frescos, entre otros.

Hay otro 40,3% de la canasta exportadora que va a ese país que está con una sobretasa de 12,5%. En esa lista aparecen el salmón, uvas frescas, vino, frutas congeladas, arándanos frescos y harina de pescado.

Durante la mañana de este martes se realizará una reunión de cierre en la cual se espera definir una hoja de ruta para continuar con las negociaciones durante las próximas semanas, manteniendo como prioridad la búsqueda de mejores condiciones para los sectores exportadores nacionales y el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Chile y Estados Unidos.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno, esta visita constituye una señal importante de la relevancia que ambas partes asignan a este proceso y de su disposición a mantener un diálogo político y técnico de alto nivel.

22/04/2026 - PAULA ESTEVEZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

La subsecretaria Estévez destacó que “esta visita refleja que existe voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones. Estamos llevando adelante una negociación seria, con una mirada de largo plazo y con el objetivo de defender los intereses de Chile y de mejorar las condiciones de acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense”.

Este proceso ha contemplado distintas instancias de trabajo político y técnico que vienen desde 2025 y a las cuales el Gobierno les ha dado continuidad. A mediados de abril, una delegación de la Subrei viajó a Washington D.C., donde sostuvo reuniones técnicas con representantes de la USTR y, posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

La subsecretaria agregó que “valoramos el diálogo que hemos mantenido con Estados Unidos y seguiremos trabajando de manera constructiva, tanto en el plano político como técnico, para identificar espacios que permitan avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas”.

La expectativa de los gremios

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, comenta que lo “principal para Chile es que se vuelva a respetar el arancel 0% que se tenía por el Tratado de Libre Comercio (TLC)”. En ese contexto, espera que este martes “existan señalan concretas y se quede bien encaminado para un acuerdo”.

Mientras que otra fuente gremial plantea que “mañana (martes) se esperan señales más concretas de que se está avanzando y que no sea solo conversaciones”.

Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, se suma a los argumentos: “Es un buen indicio para seguir avanzando en la ampliación de la lista de productos excluidos de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que en el caso de la fruticultura contempla actualmente a las naranjas, paltas y kiwis. Este es un proceso de negociación bilateral que sigue abierto y que requiere continuar siendo abordado por las autoridades del más alto nivel”.

El dirigente gremial añade que “el nuevo arancel impuesto por Estados Unidos es un desafío para la competitividad de Chile y de la fruticultura, uno de los principales motores exportadores del país”.

De acuerdo con un estudio propio de Frutas de Chile, solo en la temporada 2026/27 podría significar una pérdida de US$388,6 millones para la economía chilena si no se logran nuevas exclusiones en ese sector. Por eso, junto a otros gremios hemos apoyado el trabajo liderado por las autoridades de Gobierno, para así avanzar en esta materia.

02 Abril 2025 Entrevista a Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmon. Foto: Andres Perez Andres Perez

Mientras que Loreto Seguel, presidenta del Consejo Salmón , planteó que “estamos atentos a esta nueva etapa de las negociaciones y en coordinación con las autoridades. Desde que comenzó este proceso hemos entregado la información que se nos ha solicitado y generado las coordinaciones necesarias para apoyar este trabajo”.

Asimismo, dijo que “confiamos en el proceso que está llevando adelante el canciller. Para la salmonicultura, así como para otros sectores exportadores que hoy están afectados por esta medida arancelaria, es importante que estas conversaciones permitan avanzar hacia una resolución favorable para Chile y seguir construyendo sobre una relación comercial de largo plazo con Estados Unidos”.