EE.UU. prepara histórica revocación de visas a hasta 200 mil solicitantes de asilo

La administración de Donald Trump prepara una nueva medida para endurecer su política migratoria, esta vez dirigida contra extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con permisos temporales de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo.

El Departamento de Estado trabaja junto al Departamento de Seguridad Nacional para retirar las visas B1 y B2 a quienes se encuentren en esa situación, según documentos obtenidos por The Associated Press (AP) y antecedentes entregados a la agencia por dos funcionarios federales.

“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitan asilo para quedarse aquí de manera permanente”, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, según consigna AP.

La decisión podría alcanzar a hasta 200.000 personas y abarcaría permisos emitidos entre 2016 y 2026. De concretarse en esa magnitud, se convertiría en la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos y podría enfrentar impugnaciones judiciales.

El anuncio se realizaría durante las próximas semanas, aunque todavía no existe una cifra definitiva de afectados. Pigott señaló que “como el proceso estará en curso, el número de revocaciones sigue siendo dinámico y se realizará de manera gradual”, según consigna AP.

La pérdida de esos permisos, sin embargo, no significaría necesariamente una deportación inmediata. Quienes mantengan solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificados en términos migratorios, aunque dejarían de contar con su condición de viajeros por negocios o turismo.

Las visas B1 son utilizadas principalmente para viajes de negocios, mientras las B2 permiten ingresar al país por motivos como turismo, visitas familiares o tratamientos médicos. Actualmente, quienes las solicitan deben acreditar su intención de regresar a sus países de origen.

El endurecimiento migratorio de Trump

La iniciativa se suma a una serie de medidas adoptadas durante el segundo mandato de Trump para reforzar los controles sobre quienes buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos.

Entre ellas se encuentran mayores exigencias de información sobre la actividad de los solicitantes en redes sociales, fianzas para determinados procesos y restricciones a la entrega de permisos a ciudadanos de algunos países.

En ese escenario, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó este lunes a quienes utilizan permisos temporales para ingresar al país y posteriormente solicitan asilo.

“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de solicitudes de asilo falsas”, escribió Landau en X. “El asilo no debe ser una laguna para eludir la ley migratoria”.

La ofensiva se produce después de que, durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado retirara alrededor de 175.000 visas a personas acusadas o condenadas por distintos delitos y a otras que se pronunciaron públicamente contra determinadas políticas estadounidenses.