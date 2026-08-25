Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

Dos alzas consecutivas han registrados los combustibles y eso está presionando los precios.

La semana del de 30 de julio y el 20 de agosto, el valor se incrementó en promedio $30. Este es uno de los factores principales que presionaran al alza el registro inflacionario de agosto.

De hecho, con este aumento, el valor promedio de la bencina de 93 octanos llegó en la RM a $1.448, y a $1.481 a nivel nacional. El de la de 97 octanos, en tanto, a $1.523 en la RM, y a $1.551 en el país. En cuanto al precio del diésel, este subirá a $1.177 en la RM y a $1.179 a nivel nacional.

Así entonces, desde que se desató el conflicto en Medio Oriente y considerando las alzas y bajas que se han traspasado a público desde entonces, el precio de la bencina de 93 octanos acumula un aumento de $264,8 por litro, la de 97 octanos de $274,2 y el diésel de $306,4.

Dado ese escenario, los economistas entregan sus proyecciones para agosto, que estarán fuertemente influenciados por este factor. De acuerdo a sus calculos, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fluctuará entre 0,1% y 0,4%. De concretarse esa previsión, la medición anual subirá desde su nivel actual de 3,5% a un rango entre 3,6% y 3,9% quedando en este último caso nuevamente cercano a 4%.

Los expertos también ven que el precio de los alimentos seguirá al alza.

En la parte baja de las expectativas se sitúa, Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa, quien menciona que “para agosto estamos entre 0,1% - 0,2%, levemente más bajo lo que está mirando el mercado”. De concretarse, la inflación anual llegaría a 3,7%.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú proyecta “una inflación de 0,3% mensual en agosto, principalmente por un alza en alimentos y transportes. Con ello, la inflación interanual subiría a 3,8%”.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa menciona que el alza se dará en parte por los combustibles, específicamente por la última alza del 20 de agosto, que también afectará el alza de la tarifa eléctrica. “En componentes estacionales, las fuertes lluvias y sus problemas en cosecha, logística y trasporte también es posible que se vea un alza, sobre todo en legumbres, tubérculos y verduras”, asevera.

Carlos Smith, docente investigador del CIES-UDD, plantea que su proyección está más cerca de 0,4% por lo que ahora estaríamos más cerca de 4% anual. Explica que los combustibles, el transporte interurbano y los alimentos presionarán al alza.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, plantea un alza de 0,3 y 3,8% anual. “Gasolina, transporte aéreo internacional y alimentos como la papa y la carne de vacuno”, explica.

Para el año, en tanto, los economistas coinciden en que el cierre de los precios estará en torno a 4%, terminando por sobre el objetivo meta del Banco Central. “Esperamos que la inflación se mantenga en torno a esta cifra hasta finales de 2026, de modo que el año cierre con una inflación punta de 3,9% anual a diciembre 2026”.

Castillo señala que “para el año 2026, estamos esperando una inflación en torno al 4%”.

Misma visión entrega Pronosticamos 4% para cierre 2026. Pérez, en tanto, ve un 4,1%, con un sesgo al alza, “derivada de los precios internacionales del petróleo” y Alarcón 4,4%.