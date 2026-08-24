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    Las regiones de Chile que van a tener lluvia sin pausa durante varios días

    Un nuevo período de precipitaciones llegará esta semana al país, con varios sistemas frontales consecutivos y acumulados que podrían superar los 100 milímetros en algunos sectores.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Las regiones de Chile que van a tener lluvia sin pausa durante varios días JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Las lluvias comenzarán a intensificarse desde este lunes en la zona sur de Chile, en medio de una sucesión de sistemas frontales que mantendrá las precipitaciones durante varios días.

    Según explicó Lissette Aguilera, meteoróloga de Megatiempo, se esperan al menos tres sistemas frontales que afectarán principalmente desde la Región del Biobío hacia el sur.

    “Van a ser largos días de lluvias, no van a tener pausas al menos desde la región del Biobío al sur”, señaló la especialista.

    Así, el período lluvioso se extenderá por Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, con el paso sucesivo de distintos sistemas frontales durante los próximos días.

    Las regiones de Chile que van a tener lluvia sin pausa durante varios días. Foto: ATON.

    ¿Cuándo será más fuerte la lluvia?

    El escenario se intensificará durante el martes 25 de agosto, cuando ingresará un nuevo sistema frontal acompañado por un río atmosférico de categoría 2 a 3.

    Este fenómeno aportará mayores cantidades de humedad y favorecerá precipitaciones importantes en la zona sur.

    De acuerdo con Aguilera, desde la octava región hacia el sur ya se proyectan montos que podrían alcanzar los 100 milímetros en un período de dos días.

    Las regiones con alertas

    El pronóstico coincide con las alertas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para el martes y miércoles.

    Una alerta contempla sectores del litoral del Maule y Ñuble, además del litoral y la cordillera de la Costa del Biobío, donde se esperan precipitaciones moderadas a fuertes.

    Esto sería entre la tarde del martes 25 y la madrugada del miércoles 26 de agosto y los montos estimados de agua caída para estas zonas se ubican entre 20 y 35 milímetros.

    Otra alerta considera precipitaciones moderadas a fuertes desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles en sectores precordilleranos del Maule, Ñuble y Biobío.

    En estas zonas se esperan acumulados de entre 50 y 65 milímetros.

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    Más sobre:LluviaLluviasPrecipitacionesAlerta MeteorológicaMeteochileDMCLloviznaRegión del MauleRegión del BioBíoRegión de ÑubleClimaTiempoEl climaEl tiempoTendenciasLa Tercera

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