Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo. FOTO: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile

Las lluvias que durante julio dejaron importantes acumulados en la Región de Coquimbo podrían extenderse más allá del invierno.

Así lo plantea el reciente boletín climático de CEAZA, que proyecta precipitaciones por sobre el rango normal durante el trimestre agosto-septiembre-octubre.

Estas lluvias estarían impulsadas principalmente por el fortalecimiento de la actual fase de El Niño.

Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo. Foto: ATON.

¿Cuánto lloverá en la región?

De acuerdo con el informe, para ese período se espera que precipite por sobre los 23 milímetros (mm) en La Serena, 39 mm en Ovalle y 65 mm en Combarbalá y Los Vilos , según la climatología de la Dirección Meteorológica de Chile.

El fenómeno de El Niño continuará intensificándose durante los próximos meses y alcanzaría una intensidad “muy alta” durante la primavera.

Según CEAZA, esta condición favorecería la llegada de sistemas frontales a la zona central y aumentaría la posibilidad de eventos de precipitación fuera de la temporada habitual.

De hecho, el organismo señala que El Niño podría persistir al menos hasta comienzos del otoño de 2027.

Si se mantiene por sobre la categoría “intensa”, la llegada de sistemas frontales a Coquimbo sería más probable incluso después de septiembre, como ocurrió durante el evento de 2015.

Menos sistemas frontales durante agosto

Pese a la proyección para los próximos meses, el escenario inmediato sería distinto.

Durante el resto de agosto, la Oscilación de Madden-Julian (MJO) se mantendría en fases que favorecen condiciones secas en Chile central .

Por ello, CEAZA anticipa que la llegada de sistemas frontales a la región será menos frecuente que durante julio, cuando una seguidilla de sistemas frontales generó un “mega evento” de precipitaciones.

Las lluvias de ese mes permitieron revertir el déficit generalizado y dejaron un superávit que alcanzó hasta 242% en la localidad de El Trapiche.

Las lluvias no se detendrían hasta octubre: esto dice una reciente proyección del tiempo

Temperaturas seguirán sobre lo normal

Según CEAZA, existe un alto consenso entre los modelos globales respecto de que las temperaturas promedio se mantendrán por sobre el rango normal durante agosto, septiembre y octubre .

Esta condición se extendería por toda la Región de Coquimbo, tanto en la costa como en los valles, precordillera y cordillera.

En la zona costera, las temperaturas más altas estarían relacionadas con el desplazamiento estacional hacia el norte del Anticiclón subtropical del Pacífico sur y su debilitamiento asociado a la actual fase de El Niño.

Esto, a su vez, reduce el ingreso de vientos fríos provenientes desde el sur.