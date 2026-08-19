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    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    El fenómeno de El Niño sigue fortaleciéndose y abre un escenario particular para Chile. Un experto analiza qué podría ocurrir durante la primavera y los próximos meses.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad inédita durante los próximos meses. Así lo establece el último reporte de la NOAA, que reafirma la posibilidad de sentir efectos severos en el clima desde ahora, hasta al menos el inicio del 2027.

    Es decir, actualmente El Niño se encuentra en una categoría de intensidad fuerte y todo apunta a que seguirá aumentando durante las próximas semanas.

    En paralelo, el investigador e ingeniero físico de la Universidad de Santiago (Usach), Edgardo Sepúlveda, le dice a La Tercera que hay altas probabilidades de alcanzar el peak del Niño en noviembre.

    Entonces, ¿qué le espera a la primavera en Chile? ¿Sería lluviosa, o demasiado calurosa? Este es el análisis del especialista para los próximos meses en el país.

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    En qué estado del fenómeno El Niño estamos actualmente

    Sepúlveda asegura que es altamente probable que el fenómeno El Niño nos acompañe varios meses más: tras dejar un invierno lluvioso —especialmente en la zona norte y central del país—, es posible que su presencia se extienda hasta inicios del otoño de 2027.

    Para hacerse una idea de su intensidad, los valores diarios de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico ecuatorial central cerró con un peak de 2.5 °C en julio, “lo que ya es un récord para estas fechas, dentro de lo que se tiene registrado”.

    Actualmente Chile se encontraría frente a un “Niño fuerte”, categoría que comprende anomalías de entre 1,5 °C y 2 °C. Sin embargo, todo apunta a que esta cifra continuará aumentando los próximos meses, hasta convertirse en un fenómeno intenso.

    Es por esto que distintos climatólogos lo han apodado como “Niño Godzilla” o “Súper El Niño”.

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Los efectos del fenómeno El Niño en Chile en la primavera

    El fortalecimiento del fenómeno El Niño también comienza a reflejarse en las proyecciones para los próximos meses. Según Sepúlveda, el pronóstico estacional muestra señales características de este fenómeno en materia de precipitaciones.

    “Esto es, mayor precipitaciones en la zona centro sur, centro y centro norte del país, especialmente para el mes de septiembre y octubre”, asegura.

    En concreto, las proyecciones apuntan a anomalías entre 80 y 100 milímetros por sobre lo normal en el acumulado mensual de septiembre y octubre.

    Esto no significa necesariamente que vaya a producirse un único gran evento de precipitaciones. De hecho, el investigador advierte que actualmente no es posible anticipar un evento extremo específico.

    En cambio, “esta precipitación podría distribuirse en una serie de varios eventos de moderada intensidad”, señala.

    Ya durante la primavera, algunos de estos episodios podrían tener además una característica particular que recientemente ha sorprendido a decenas de chilenos: la presencia de tormentas eléctricas en sectores de la zona central y centro norte.

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso. Foto: Pablo Vásquez Rocha.

    Es decir, “es probable que veamos más de este tipo de eventos entrando en la primavera”.

    La Región Metropolitana presenta una mayor incertidumbre debido a su topografía. Por tanto, el investigador identifica una zona donde la señal es más clara: “La zona centro sur (desde la Región del Maule hasta La Araucanía) sí es más probable que obtenga estos excedentes” de lluvia.

    También hay que prestar atención a las regiones de Atacama y Coquimbo, que nuevamente aparecen con un pronóstico de precipitaciones por sobre lo normal. Este escenario resulta especialmente relevante debido a que se trata de una zona que ya se encuentra saturada y que es sensible a la ocurrencia de inundaciones repentinas.

    Por otra parte, el comportamiento esperado de las precipitaciones podría favorecer “una temporada activa del desierto florido para la primavera de este año”, señala Sepúlveda.

    Además, el comportamiento de las precipitaciones no sería igual en todo el territorio nacional. Mientras la zona central y centro-sur tenderían a recibir mayores acumulados, Aysén y Magallanes presentarían un déficit de precipitaciones.

    Una situación similar se proyectaría para el extremo norte durante diciembre y enero, temporada en que se esperaría un “invierno altiplánico” menos intenso.

    “Esta es una tendencia típica de los impactos del Niño en precipitaciones: centro más lluvioso, y extremo norte y sur más secos”, resume Sepúlveda.

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Cómo estarán las temperaturas con el fenómeno El Niño en Chile

    En cuanto a las temperaturas para lo que queda del año, el pronóstico estacional de la agencia europea ECMWF apunta a valores dentro de lo normal a menores de lo normal para la zona centro.

    Una de las razones detrás de este escenario podría estar en la mayor presencia de nubosidad durante estos meses.

    Un panorama similar plantea el último Boletín de tendencias climáticas en Chile, publicado por Meteochile, el pronóstico estacional para los tres próximos meses (agosto, septiembre y octubre) muestra varios matices.

    Primero, el norte —desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región de Atacama— muestra que habrá condiciones secas, propias de la temporada para este sector.

    Sin embargo, el escenario cambia un poco más hacia el centro. Desde la Región de Coquimbo hasta La Araucanía habrá condiciones favorables para registrar precipitaciones sobre lo normal durante este trimestre.

    Sin embargo, Sepúlveda advierte que el foco deberá ponerse más adelante en el verano de 2027. “Hay que estar atento al verano 2027, donde la estadística suele mostrar incrementos de las máximas temperaturas durante el Niño”.

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