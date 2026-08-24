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    Oficialismo busca ordenar sus filas tras dichos de Cruz-Coke sobre reforma de seguridad

    Con todo, el senador Squella reafirmó que la novedad “definitiva” de esta cita de los líderes de derecha es que el gobierno adelantó “cuáles son las materias que van en la ley y no están en la Constitución”.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “La reforma raya en lo iliberal y no es necesaria para avanzar en la agenda de seguridad”.

    Con esas palabras el presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se refirió a la reforma constitucional de seguridad que empuja el gobierno en entrevista con La Tercera.

    Sus dichos se instalaron en el debate en medio de un momento en que el Ejecutivo buscar ordenar sus filas.

    Hoy, de hecho, el mismo Presidente José Antonio Kast salió a defender su reforma y a asegurar que no se trata de una iniciativa “iliberal”.

    Pablo Vásquez R.

    Como era de esperar, sus pares, los presidentes de los partidos del sector, también tocaron el tema este lunes.

    Tras sostener una reunión con los ministros del Interior, Segpres y Seguridad, en La Moneda, los líderes de las tiendas de derecha fueron consultados al respecto.

    La secretaria general de Evópoli, Macarena Cornejo, fue la primera abordada por la prensa. Sobre los dichos del presidente de su casa política.

    “Lo importante acá es que nosotros vamos a seguir avanzando en las propuestas, tanto constitucionales como las propuestas legales que está haciendo el gobierno en materia de seguridad”, dijo al respecto y luego aseguró que en la reunión no estuvo sobre la mesa la idea de retirar la reforma.

    Por su parte, el senador y líder de republicanos, Arturo Squella, dijo que “cuando uno tiene opiniones que son especialmente fuentes de debate, es importante hacer esos comentarios en un lugar donde uno pueda tener el tiempo necesario para entender que a lo que se apunta es algo constructivo”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Hecho ese punto, sostuvo: “Hemos tenido la oportunidad de conversar con el senador Cruz-Coke, y más allá de simples declaraciones, nos damos cuenta que lo que quiere es que efectivamente este proyecto, la reforma constitucional y la estructura de combate al narcotráfico, al crimen organizado, sea de la mejor manera posible, resguardando los derechos de las personas, que es algo que todos compartimos. Entonces desde ese punto de vista a mí no me llama mucho la atención, pero sí todos tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos los comentarios”.

    Respecto al tema, la senadora y timonel de RN, Andrea Balladares, sostuvo: “Lo que nosotros hemos dicho es que teníamos dudas importantes de varias de las medidas, sobre cuál necesaria era, cuál era el objetivo, y eso lo teníamos que trabajar durante esta semana. En la reunión de hoy día, hemos partido esas conversaciones con una muy buena disposición de los tres ministros que nos acompañaron, de revisar, conversar, y obviamente llegar a textos que permitan darle herramientas al Estado para la persecución del crimen organizado”.

    Con todo, el senador Squella reafirmó que la novedad “definitiva” de la cita de los líderes de derecha es que el gobierno adelantó “cuáles son las materias que van en la ley y no están en la Constitución”.

    Más sobre:Reforma de seguridadOficialismo

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