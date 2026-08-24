Alvarado descarta que opinión de Barros sobre Convenio 169 de la OIT sea “traspasable” a posición del gobierno

El biministro del Interior y de Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, reafirmó que la posición oficial del Ejecutivo es respetar el Convenio 169 de la OIT, luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien planteó la posibilidad de que Chile abandone dicho tratado internacional.

Alvarado explicó que los dichos de Barros corresponden a su libertad de opinión y a una mirada vinculada específicamente a las materias de Defensa , pero enfatizó que aquello no representa la postura general del Gobierno.

“La posición oficial del gobierno es que se trata de un tratado internacional que fue suscrito el año 2009, que fue ratificado por el Parlamento, que está plenamente vigente y que el gobierno obviamente respeta”, sostuvo el biministro.

“ Esa opinión del ministro Barros, desde la perspectiva del Ministerio de Defensa, no puede ser traspasable a la mirada integral que tiene un gobierno respecto a un tratado en específico, que es la que yo le acabo de señalar”, planteó Alvarado.

Consultado sobre si las declaraciones del ministro de Defensa generan desorden en la agenda del Ejecutivo, Alvarado descartó esa interpretación y sostuvo que Barros tiene derecho a expresar su posición. “ Cuando una persona opina y entrega los fundamentos de su opinión, que así lo hizo el Ministro Barros, no puede ser causa de interpretación como un desorden ”, expresó.

Finalmente, el biministro marcó nuevamente la diferencia entre la opinión particular del titular de Defensa y la postura oficial del Ejecutivo, subrayando que “como gobierno tenemos la responsabilidad de respetar lo que nuestro país ha firmado”.