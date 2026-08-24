“Es indiscutiblemente chileno”: Gobierno rechaza dichos de general de FF.AA. argentino por soberanía del Estrecho de Magallanes

El biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, abordó la postura chilena sobre el tema

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, abordó este lunes desde La Moneda las declaraciones del jefe del Estado Mayor y general de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde.

Y es que el militar argentino abordó en una entrevista con el programa de Youtube La Fábrica del Podcast la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

“Lo otro que tenemos importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica Atlántico Pacífico. Eso te puede alertar un montón de cosas”, remarcó durante la conversación.

Esta situación llevó al rechazo transversal en el mundo político. Distintos parlamentarios solicitaron que Cancillería exija explicaciones y envíe una carta de protesta.

Consultado sobre esta situación, Alvarado remarco que “obviamente que no nos parece bien, porque el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

“ Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones , porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de una carta de protesta, el biministro remarcó que “será la Cancillería la que evalúe las acciones que tiene que seguir respecto a esta posición que denuncian o que transmiten algunas autoridades en Argentina”.

En línea con esta postura, el ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, recordó las declaraciones del canciller Francisco Pérez Mackenna: “La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”.

Los comentarios del general Valverde generaron un rechazo transversal en el mundo político, donde se habría solicitado, entre otras cosas, que se presentara una carta de protesta.

Parlamentarios de manera transversal critican intervención

El presidente de la Comisión de Defensa, Álvaro Carter, enfatizó que “son inaceptables las declaraciones del general” y que “el estrecho de Magallanes es chileno de principio a fin”.

“Sepan bien que a Chile se le respeta sus límites y fronteras, y no vamos a permitir, en ningún caso, que un general argentino, para tratar de figurar, venga a poner entredicho nuestra soberanía. Y, de paso, esto es una luz roja y de alarma para nuestro país. Porque demuestra que nuestros vecinos siguen siendo igual que siempre, y miran a nuestro país como una tierra a expropiar”, añadió el parlamentario republicano.

La diputada Francesca Muñoz (PCC), de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitó a Cancillería que presentara una nota de protesta por este hecho.

“El estrecho de Magallanes es chileno, y su plena soberanía está consagrada en dos tratados internacionales plenamente vigentes que no admiten doble interpretación. Así que solicito a Cancillería que remita una nota de protesta y haga valer la soberanía nacional frente a estas declaraciones”, señaló.

De la misma comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN) enfatizó que “Chile tiene una posición clara y nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y el territorio nacional no está en discusión. Por eso, declaraciones como estas nos preocupan y deben ser aclaradas, porque no contribuyen en nada a la relación de amistad y cooperación que históricamente hemos construido con Argentina”.

Mientras tanto, el vicepresidente del Senado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), enfatizó que las declaraciones de Valverde “deben ser aclaradas”.

“La soberanía de Chile no está sujeta a interpretaciones ni a declaraciones circunstanciales. Está respaldada por tratados internacionales plenamente vigentes. Esperamos una rectificación clara y que nuestra Cancillería actúe por los canales diplomáticos correspondientes”, escribió en su cuenta personal de X.

Donde también agregó: “En materias de soberanía no hay oficialismo ni oposición, hay una sola posición, la defensa de Chile. Y un llamado a que el Gobierno de Chile no deje pasar estas arengas institucionales de argentina, porque le hacen daño a las relaciones. Espero que el presidente Milei no permita estos excesos”.

Mientras tanto, desde la oposición el diputado Nelson Venegas (PS), de la Comisión de Relaciones Exteriores, además de remarcar la gravedad de las declaraciones, también enfatizó que los dichos “son improcedentes y revisten la mayor de las alertas”.

“Este es un tema jurídicamente zanjado. Los dichos desconocen los compromisos establecidos en el Tratado de Límites de 1881 y posteriormente reafirmados en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que consagra además que Argentina no puede impedir ni entorpecer el ingreso o la salida por esa vía. El estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena!”, enfatizó.