SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Abogado de Hacienda y recurso ante el TC por reposición de servicios básicos: “Ni siquiera es una norma que va en ayuda de zonas ya afectadas”

    El constitucionalista Joaquín Palma representa al gobierno en el requerimiento en contra de un artículo que la oposición logró incorporar en el megaproyecto. Explica que la disposición, que obliga a reponer servicios básicos, no beneficiaría a lugares siniestrados en Valparaíso, Ñuble y el Biobío. Este martes serán los alegatos en el Tribunal Constitucional.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    En una etapa decisiva se encuentra el requerimiento presentado por el gobierno ante Tribunal Constitucional (TC) que busca borrar de la megarreforma, un artículo que logró aprobar el oficialismo sobre servicios básicos.

    Esta norma obliga a las empresas de gas, electricidad y agua potable a reconectar gratuitamente los servicios cuando hayan sido interrumpidos, incluso por no pago, antes o durante la declaración de un estado de catástrofe.

    Este martes serán los alegatos y hasta el momento el abogado que representa al Ministerio de Hacienda, Joaquín Palma, será el único interviniente en la audiencia.

    A juicio del académico en Derecho Constitucional, la objeción a la norma es por razones de forma, ya que no fue debidamente debatida por instancias técnicas en el Congreso.

    ¿Van a concentrarse en el mismo argumento que hicieron en el requerimiento, de que esta medida está fuera de las ideas matrices o van a presentar nuevos antecedentes?

    En general, cuando uno presenta argumento en un requerimiento, ahí delimita, la litis. La discusión será en base a lo que nosotros ya presentamos en el requerimiento, que esta indicación parlamentaria no se condice con la idea matriz (del megaproyecto).

    A priori, si uno ve un proyecto que se denomina “de reconstrucción” para las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío por los incendios, acaso ¿no cabe dentro de la idea matriz, una medida como la reposición de los servicios básicos?

    Como bien dice, este es un proyecto que contiene efectivamente una idea matriz: la reconstrucción de las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble, sin embargo, la medida cómo está redactada en el artículo 31°, ni siquiera menciona a esas regiones. No es un artículo con enfoque acotado, como lo dice la idea matriz del proyecto para reconstruir las zonas del Biobío, Ñuble y Valparaíso. Es un artículo que hace algo muy distinto. Por la vía, del vehículo de la Ley de Reconstrucción, modifica otra ley, la Ley 16.282, para la declaración de zonas de catástrofe por sismos u otras catástrofes. Hace una modificación general a este sistema y a futuro. Ni siquiera apunta a la reconstrucción de las regiones a las que hace referencia.

    Pero independiente que tenga un alcance nacional y a futuro, ¿no beneficiaría a las zonas siniestradas? Tengo entendido que todavía en Valparaíso hay gente que no ha podido reponer servicios básicos por el costo que ello implica.

    Ni siquiera es una norma que va en ayuda de las zonas ya afectadas. Fíjese en la técnica legislativa. Lo que hace este proyecto es modificar la Ley 16.282 sobre zona de catástrofe, que es distinta a la declaración constitucional de estado de excepción por catástrofe. A diferencia, la declaración de zona de catástrofe es bastante más acotada, que una facultad presidencial para el estado de excepción. En el caso de Valparaíso, hasta el día de hoy, entiendo, no existen zonas declaradas de catástrofe, conforme a esa ley.

    ¿Por lo tanto, no va a provocar ningún efecto pasado?

    O sea, está mal presentada la indicación. Eso es muy importante. El legislador, el Congreso, puede legislar sobre eso. Perfectamente se podría legislar sobre medidas que podrían ayudar a las zonas que siguen afectadas principalmente por los incendios, pero que se haga acotado a ese efecto y no para cualquier otra situación futura, porque no es el objeto del proyecto.

    Cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó las razones del requerimiento, dijo que, por esa razón, no vetaron ese artículo, porque estaba abierto a legislar.

    No estamos en contra de que se legisle sobre este tema. De hecho, así lo hemos expresado en el requerimiento. El problema es que se ocupe otra ley para incluir temas ajenos. El Tribunal Constitucional ha sido súper tajante al decir que la relación entre la indicación y la idea matriz tiene que ser sustantiva y sustancial. No solo semántica.

    ¿La norma entonces estaría mal redactada?

    Además, la norma, tal como está hoy día, obligaría a las concesionarias a reponer servicios durante una catástrofe. Genera efectos súper peligrosos. Por ejemplo, en un incendio, se declara la zona de catástrofe y se activa la ley. Eso implicaría que una concesionaria de gas tiene que mandar a sus cuadrilleros a reponer inmediatamente para cumplir con los plazos de 24 horas que pone la ley. Obliga a trabajar bajo presión para poder instalar algo súper peligroso como son las cañerías de gas. Pone en riesgo las vidas de los trabajadores y de la de la misma comunidad.

    Las empresas eléctricas, sanitarias y de gas presentaron oficios “téngase presente” y plantean que hay otras infracciones constitucionales, por ejemplo, que era una norma de ley orgánica, que afecta los derechos de propiedad y de libre emprendimiento. ¿Coinciden?

    Es que nosotros decidimos irnos por solo la vía de las ideas matrices precisamente para encuadrar nuestros argumentos. Lo que establezcan las empresas, lo tomamos en consideración, pero el enfoque nuestro es directamente respecto de la idea matriz. Es interesante la postura que presentan, pero dado que ya hemos demarcado nuestra cancha, vamos a seguir con el argumento de la idea matriz.

    Más sobre:PolíticaMegarreformaMegaproyectoTCTribunal ConstitucionalServicios BásicosReconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    Con rachas de viento de hasta 100 km/h: Senapred mantiene alerta roja en Región de Antofagasta

    Thought Leaders 100: Chile tiene su mejor año en medición de posicionamiento de las empresas y sus líderes

    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    Minsal presenta programa de detección precoz de cáncer en salud primaria para las 28 comunas con APS Universal

    Quién es Jeffrey Goettman, el representante de EE.UU. para la negociación de aranceles impuestos a productos chilenos

    Lo más leído

    1.
    Desde Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    Desde Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    2.
    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    3.
    José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

    José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

    4.
    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU, aunque apunta a ver sus “posibilidades”

    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU, aunque apunta a ver sus “posibilidades”

    5.
    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    6.
    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Quedan los últimos días para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Con rachas de viento de hasta 100 km/h: Senapred mantiene alerta roja en Región de Antofagasta

    Carabineros captura a sujeto que era buscado como el otro autor material de ataque armado a funcionario de Antofagasta

    Thought Leaders 100: Chile tiene su mejor año en medición de posicionamiento de las empresas y sus líderes
    Negocios

    Thought Leaders 100: Chile tiene su mejor año en medición de posicionamiento de las empresas y sus líderes

    Quién es Jeffrey Goettman, el representante de EE.UU. para la negociación de aranceles impuestos a productos chilenos

    Macron y Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato compartido de LaLiga
    El Deportivo

    Betis de Pellegrini se impone de visita en Valencia y suma campaña perfecta para alcanzar el liderato compartido de LaLiga

    Uno desde mitad de la cancha: revisa el doblete de Marcelino Núñez por Ipswich Town en la Carabao Cup

    31 mil personas de aforo e invitación de Vozinha: debut del caboverdiano enciende choque entre Colo Colo y Unión Española

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Francia y Arabia Saudita fortalecen asociación económica tras millonario anuncio de inversión de Riad en tres parques temáticos cerca de París
    Mundo

    Francia y Arabia Saudita fortalecen asociación económica tras millonario anuncio de inversión de Riad en tres parques temáticos cerca de París

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios