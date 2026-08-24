Tras semanas de pruebas: Teleférico Bicentenario obtiene certificación internacional de seguridad

Se espera que el primer trimestre del 2027 el Teleférico Bicentenario esté habilitado para su uso. En el entretanto, las cabinas han estado funcionando y han sido sometidas a exhaustivas pruebas de seguridad.

La firma alemana TÜV SÜD, referente internacional en certificación y seguridad técnica, inspeccionó el funcionamiento del primer sistema de transporte público por cable integrado en Chile y acreditó su cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y operación .

En detalle, el proceso de comisionamiento realizado en terreno contempló pruebas de frenado de emergencia, funcionamiento de los distintos sistemas y realizó ensayos bajo diferentes condiciones de carga.

El hito se alcanzó luego de completar un exhaustivo proceso de revisión y pruebas de sus componentes, sistemas electromecánicos y protocolos de seguridad, desarrollados junto a Doppelmayr, socio tecnológico del proyecto y líder mundial en sistemas de transporte por cable, con más de 15.000 instalaciones en 95 países.

Parte de este proceso es el que explica el movimiento de cabinas que ha estado efectuando el teleférico las últimas semanas. Con la certificación ya obtenida, se espera que esa actividad disminuya , dando paso a las siguientes etapas del proyecto antes de su puesta en marcha.

El gerente general de la Sociedad Concesionaria Teleférico Bicentenario, Gonzalo Garfias, explicó que “esta certificación es un paso muy relevante para el Teleférico Bicentenario, porque entrega un respaldo internacional al trabajo que hemos realizado para asegurar una operación segura y confiable”.

Pablo Vásquez R.

Con este avance, se espera que el teleférico esté disponible al público en los próximos meses. El sistema permitirá conectar las comunas de Providencia y Huechuraba en 13 minutos. Actualmente, ese mismo trayecto puede tomar entre 40 y 60 minutos por vía terrestre.

El sistema contará con 121 cabinas fabricadas por Doppelmayr con capacidad para 10 pasajeros cada una y una frecuencia de una cabina cada 12 segundos, lo que permitirá trasladar hasta 3.000 pasajeros por hora en cada dirección. Además, contará con accesibilidad universal, wifi, cámaras de videovigilancia y personal de asistencia en las estaciones.

El teleférico cuenta con un trazado de 3,4 kilómetros y tendrá una operación 100% eléctrica. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, su entrada en operación está prevista para el primer trimestre de 2027, una vez finalizados los procesos administrativos y de habilitación correspondientes.