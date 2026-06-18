Teleférico Bicentenario tiene un 85% de avance: 121 cabinas serán instaladas para trasladar hasta 6 mil pasajeros por hora

Hasta la Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, llegó el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, acompañado del alcalde la comuna, Max Luksic, para inspeccionar los avances del nuevo Teleférico Bicentenario, que estará habilitado para su uso a partir del primer trimestre del 2027.

A la actividad también asistieron los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio; Las Condes, Catalina San Martín; y de Vitacura, Camila Merino, cuyas comunas se verán beneficiadas con la iniciativa.

En esta oportunidad, las autoridades dieron cuenta de la instalación de algunas de las 121 cabinas de pasajeros, las que se trasportarán a través del sistema por cable que conectará Tobalaba con Ciudad Empresarial en tan solo 13 minutos.

Respecto a las cabinas, el MOP informó que fueron fabricadas en Suiza a cargo de la empresa Doppelmayr. Cada una de ellas contará con una capacidad máxima para 10 pasajeros sentados, permitiendo transportar a 3.000 pasajeros por hora en cada sentido, es decir, un total de 6.000 pasajeros por hora.

Foto: gobierno.

El ministro De Grange explicó que se trata de cabinas de última generación, que van a “circular a cerca de 21 km por hora, pero en la estación la velocidad baja a 1 km por hora, para que las personas puedan subir y bajar".

Además, estarán “interconectadas directamente con el centro de mando y equipadas con un sistema de intercomunicación, wifi y videovigilancia ”, según precisaron desde el ministerio.

También tendrán accesibilidad universal, cámaras de seguridad, citófonos para conectarse con los equipos en las estaciones, acceso para personas usuarias de sillas de ruedas y se permitirá el uso de bicicletas los fines de semana.

Según indicó la cartera, la tecnología implementada permitirá completar un trayecto de aproximadamente 3,4 kilómetros en tan sólo 13 minutos, es decir, se reducirá a menos de un tercio el tiempo de un viaje que actualmente se realiza en 45 minutos.

De momento, se trabaja en el traslado e instalación de las 121 cabinas que compondrán el sistema. En cuanto al teleférico, se especificó que contará con tres estaciones, 19 torres, un edificio técnico en el punto de quiebre, además de obras complementarias como accesos, paisajismo y equipamiento electromecánico.

Actualmente las obras tienen un 85% de avance, ya cuentan con 80 cabinas instaladas y su funcionamiento está estipulado para el primer trimestre del 2027.