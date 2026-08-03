Denisse Catalán, la nueva presidenta del PDG que Parisi quiere como senadora por la Región Metropolitana

El lunes pasado, uno de los dos presidentes de colectividades que llegaron hasta La Moneda -para la ceremonia de firma del proyecto que busca la cesación del cargo a autoridades en caso de consumo de drogas- fue Denisse Catalán, nueva timonel del Partido de la Gente (PDG).

De 26 años, desde que a mediados de julio asumió el cargo en reemplazo de Rodrigo Vattuone y en medio de la polémica por la rendición de gastos electorales, poco a poco se ha ido acostumbrando a este tipo de actividades más protocolares. Antes, ya había podido asistir a la cuenta pública del Congreso, donde aprovechó de conversar con algunos parlamentarios y autoridades de gobierno presentes.

Catalán asumió tras las fallidas elecciones internas de abril pasado, donde la lista ganadora liderada por Patricio Quisbert pidió al Tricel intervenir debido a la impugnación de los comicios por supuestas irregularidades. Tras ello, ella asumió como subrogante y unas semanas después fue ratificada en el cargo. La polémica, incluso desató una disputa en tribunales.

En el entorno de Catalán admiten que el cambio de su rutina es significativo. Y es que, tal como reconocen en el partido, la nueva presidenta del PDG es más bien ajena al mundo de la política. Si bien, desde marzo se desempeña como asesora parlamentaria de la diputada Zandra Parisi, lo cierto es que siempre había mantenido cargos en segunda línea, enfocados sobre todo en el trabajo en la interna del partido.

Así, en los últimos días, Catalán ha empezado a desplegarse como la principal representante. Ya ha dado algunas entrevistas en distintos medios de comunicación y también ha sostenido intercambios con parlamentarios de otros partidos para revisar distintos proyectos del PDG. Incluso, hace dos semanas -acompañada por la diputada Parisi- sostuvo una reunión con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, para presentarse. En paralelo, está terminando sus estudios de contador público auditor en la Universidad Alberto Hurtado.

De 26 años y técnico en contabilidad, Catalán es considerada una de las fundadoras del PDG. Empezó a militar en 2021 en las juventudes de la tienda, donde asumió como tesorera. En ese cargo se hizo cercana al excandidato presidencial Franco Parisi. De ahí en adelante, siguió asumiendo más responsabilidades.

En mayo de 2024 empezó a ejercer como secretaria general, donde entre otras cosas cumplió el rol de coordinar el despliegue del partido para la campaña presidencial y también la elaboración del programa de gobierno de Parisi.

Al exabanderado lo conoce hace varios años. El papá de Catalán se transformó en uno de sus principales seguidores para su campaña presidencial, por lo que cuenta que se acercó al candidato desde su adolescencia. Así, apenas supo que se estaba formando el PDG no dudó en entrar a militar.

“Yo la conozco hace mucho tiempo, conocí a su familia, a su papá, ahí por 2013 para mi primera campaña. Estamos muy contentos con ella, está muy dispuesta para liderar el partido. Sabemos que es un desgaste ser presidente de partido, pero creo que está para grandes cosas, es un tremendo liderazgo y muy estudiosa. Creo que será una gran presidenta para que el PDG siga creciendo”, dijo Parisi a La Tercera.

En esa línea, aseguró que más adelante le gustaría convencerla de que compita para ser senadora por la Región Metropolitana junto a la diputada Pamela Jiles. “Sería una lista matadora”, afirmó.

Catalán no descarta esa posibilidad, aunque reconoce que aún falta para tomar una definición. En el partido recuerdan, de hecho, que a ella ya se le ofreció una candidatura parlamentaria en las últimas elecciones, sin embargo, rechazó esa opción debido a motivos personales.

Investigación complica al PDG

Lo cierto es que Catalán no llega en un momento fácil para el partido. Actualmente la colectividad se encuentra enfrentando una investigación de la Fiscalía Centro Norte tras una denuncia del Servicio Electoral (Servel) por presuntos gastos no acreditados que datan desde 2023.

A lo anterior se suma también otra investigación en curso contra el expresidente del partido Luis Moreno, por una supuesta falsificación de documentos para la obtención irregular de fondos públicos.

En la directiva reconocen que una de las principales tareas al asumir el cargo ha sido administrativa. Apenas empezó a ejercer como presidenta, contrataron a dos abogados para asesorar a la colectividad en la materia y reunir los documentos para responder al Servel.

Tras conocer la apertura de la investigación por parte del Ministerio Público, aseguró que “nosotros como Partido de la Gente contamos con todos los comprobantes que respaldan el uso de los fondos públicos, y las observaciones que se mantienen en Servel responden a discrepancias de criterio administrativo de gestiones anteriores”.

Y agregó que “mantenemos una postura de total colaboración con la entidad y también analizando continuamente la posibilidad de querellarnos. Siempre es una opción y lo estamos analizando y evaluando de manera continua”.

Más allá de eso, Catalán afirma que su principal foco está en fortalecer la agenda del partido y su domicilio en el “centro” político.

Por ejemplo, en entrevista con CNN se mostró en contra de la iniciativa del Partido Nacional Libertario (PNL) “Escucha su corazón”. “Las tres causales son instancias muy difíciles para una mujer, son muy difíciles incluso a nivel familiar (...). Aquí no se le puede obligar a una persona por medio de una ley, impulsada sobre todo por un desconocimiento enorme”, afirmó.

Al mismo tiempo, ha defendido el rol de su partido en la discusión de algunos proyectos del gobierno como la megarreforma. “Hay que volver a las políticas de consenso. Si eso es pedegizar (sic) la política, poder llegar a acuerdos, poder llegar al sentido común, yo creo que vamos por el camino correcto”, planteó en entrevista con radio Universidad de Chile.