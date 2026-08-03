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    Trump dice que canceló nuevo ataque contra Irán mientras Teherán anuncia que negociaciones con Omán por Ormuz entraron en “fase final”

    Los medios iraníes no dieron ninguna indicación de que la República Islámica hubiera pedido que se cancelaran los ataques ni que la posición de Teherán sobre el estrecho de Ormuz hubiera cambiado. De hecho, Irán dejó completamente fuera de la negociación sobre la vía marítima a Estados Unidos: "Las conversaciones son bilaterales y no conciernen a la otra parte".

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Imagen del 24 de mayo de 2026 de funcionarios de Omán con una delegación iraní, sobre la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz y los acontecimientos regionales más recientes, en Mascate, Omán. Foto: Xinhua Oman News Agency

    Citando avances en las conversaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado haber pospuesto “un ataque” contra Irán tras “alcanzar las bases de un acuerdo” que incluye la “apertura inmediata y completa” del estrecho de Ormuz. En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció este domingo que las conversaciones con Omán para definir el estatus de la vía marítima han entrado en su “fase final” y reiteró que Washington no tiene absolutamente nada que ver en estas negociaciones.

    “Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo Trump en una publicación en redes sociales, antes de matizar que había decidido “cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero”.

    “Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, indicó Trump en su cuenta de Truth Social.

    “Atendiendo a esta petición, y en aras del beneficio futuro del MUNDO -así como de la supervivencia de un Irán próspero y exitoso-, (Trump) accedió a cancelar el ataque, siempre y cuando se logre cerrar un ACUERDO rápidamente. Israel se suma a este compromiso. ¡Manos a la obra y a conseguirlo!”, declaró el presidente estadounidense.

    El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sostuvo una llamada telefónica con Trump, en la que abogó por una desescalada de las tensiones en Medio Oriente, informó este domingo la agencia estatal de noticias saudita. Anteriormente, fuentes dijeron a CNN que el príncipe heredero expresó su preocupación sobre los planes de atacar Irán durante la llamada.

    El príncipe heredero “subrayó la necesidad de priorizar el diálogo para reducir la escalada y la importancia de hacer todo esfuerzo posible para lograr la calma que allane el camino para soluciones diplomáticas”, indicó la agencia de noticias estatal saudita SPA.

    Así, después de que Estados Unidos anunciara que había cancelado un ataque contra Irán para dar espacio a la diplomacia, la agencia oficial de noticias IRNA informó que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró al inicio de una sesión del gabinete que las negociaciones entre Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz están en su “fase final”.

    Irán y Omán llevan semanas enfrascados en unas conversaciones bilaterales para terminar de definir la realidad del paso que ambos comparten. El control actual que ejerce Irán sobre el estrecho, con el enorme impacto que conlleva sobre el mercado internacional de petróleo, es su gran baza estratégica en la guerra contra Estados Unidos, que solo ha podido imponer hasta ahora un bloqueo perimetral.

    Mientras Araqchi anunciaba el esprint final de las conversaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige emitió un comunicado en el que insiste una vez más que “el estrecho de Ormuz no volverá a su estado anterior bajo ninguna circunstancia”, en referencia a la libre navegación que existía antes del estallido de la guerra.

    El portavoz titular del Ministerio, Esmail Baqaei, puntualizó, sin embargo, que Irán sigue persiguiendo la vía diplomática con Omán en busca de un “acuerdo mutuo” que “sirva a los intereses iraníes” y sin presiones norteamericanas. “Las conversaciones entre Irán y Omán son bilaterales y no conciernen a la otra parte”, añadió Baqaei en entrevista a la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

    En todo caso, Baqaei declaró que el acuerdo entre Irán y Omán sobre una nueva ruta marítima no significa que el estrecho de Ormuz vaya a reabrirse. “El entendimiento entre Irán y Omán con respecto a una nueva ruta no guarda relación con la reapertura ni con el cierre continuado del estrecho de Ormuz”, dijo Baqaei, describiendo el acuerdo como “una condición necesaria, pero no suficiente”.

    Baqaei atribuyó el cierre del estrecho al “incumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos y al bloqueo naval estadounidense a Irán”, y añadió: “Por lo tanto, la reapertura del estrecho de Ormuz es una cuestión completamente diferente”.

    Horas antes, responsables políticos y militares iraníes salieron a desmentir el último mensaje enviado por Donald Trump sobre una presunta reapertura del estrecho. “Simplemente es falso”, indicaron fuentes del equipo negociador iraní a la agencia semioficial del país, Fars, que también recibió el desmentido de responsables militares bajo el anonimato. “Mientras continúen los actos hostiles y maliciosos de Estados Unidos, el estrecho seguirá cerrado”, añadieron.

    “¡Se ha quedado sin fuerzas!"

    Asimismo, según CNN, los medios de comunicación iraníes reaccionaron con júbilo y burla tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de que pospondría nuevos ataques contra Irán. No dieron ninguna indicación de que Irán hubiera pedido que se cancelaran los ataques ni que la posición de Teherán sobre el estrecho de Ormuz hubiera cambiado. En cambio, los medios iraníes afirmaron que fue Trump quien se había retirado.

    “¡Trump, el tonto, se ha quedado sin fuerzas!”, publicó la agencia de noticias semioficial Fars. “La montaña de los estadounidenses volvió a parir un ratón”, dijo Morteza Semiari, comentarista político en Teherán, según Fars, utilizando un proverbio persa.

    Trump “retrocedió una vez más en sus posiciones después de aproximadamente una semana de fanfarronería y amenazas contra Irán, alegando que un acuerdo estaba cerca”, dijo KayhanOnline, que está dirigido por el líder supremo de Irán.

    La agencia semioficial Mehr, que también es vista como representante de las opiniones del líder supremo, señaló: “Trump una vez más retrocedió en sus amenazas vacías y presentó su retirada al mundo como un favor”.

    Varias agencias de noticias iraníes recogieron recientes informes de medios occidentales, incluyendo CNN, sobre la creciente escasez de misiles de defensa aérea estadounidenses, lo que fue “uno de los principales factores detrás de la decisión de Donald Trump de detener el ataque contra Irán”, según informó la agencia semioficial Tasnim.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.OrmuzOmánArabia SauditaMohammed bin SalmanAbbas AraqchiEsmail BaqaeiMundo

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