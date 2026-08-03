Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto
La medida afectará a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media en sectores donde persisten riesgos asociados a inundaciones, crecidas de ríos y daños provocados por el temporal.
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases para este lunes 3 de agosto en diversas comunas de las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía, debido a los efectos del sistema frontal que durante los últimos días ha provocado intensas precipitaciones, desbordes de ríos, interrupciones de conectividad y otras emergencias en la zona centro-sur del país.
La medida regirá para establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades escolares ante las condiciones meteorológicas que continúan afectando a estas regiones.
En la Región del Maule, la suspensión de clases se aplicará en las comunas de Constitución y Molina.
En la Región de Ñuble, la medida abarcará toda la Provincia de Itata, incluyendo a Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ránquil, Portezuelo y Coelemu, además de las comunas de Quillón, Bulnes y San Ignacio.
En tanto, en la Región de La Araucanía, no habrá clases en Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol.
La resolución fue adoptada mientras autoridades continúan monitoreando el impacto del sistema frontal, que ha mantenido en alerta a distintas zonas del país debido a la persistencia de lluvias, el aumento del caudal de ríos, anegamientos, remociones en masa y cortes de suministro eléctrico.
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