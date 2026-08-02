Turboman, en racha: revisa el golazo de Eduardo Vargas que abre la cuenta para la U ante Huachipato.

La U se adelanta ante Huachipato. En un duelo cerrado, donde el cuadro acerero se ha defendido con mucha gente dentro del área producto de una expulsión en el primer tiempo, Eduardo Vargas encontró la forma de romper la paridad.

Con una cortonsión, tras un gran centro de Lucas Assadi, Turboman abrió la cuenta a los 54 minutos. El exseleccionado nacional llega a siete conquistas en la Liga de Primera y a nueve contando todas las competencias en la temporada 2026.

Hasta ese instante, el guardameta Christian Bravo era uno de los mejores futbolistas del partido. El arquero de Huachipato había evitado que el propio Vargas abra la cuenta en una oportunidad. También repelió remates de otros futbolistas de la U. Sin embargo, no pudo evitar la tijera del atacante que significó el 1-0.