La UC se hunde en el barro: Concepción golea a una Católica que se aleja de Colo Colo y se complica con el Chile 2.

“La cancha nos favorece, entrenamos en barro”, dijo Gerardo Reinoso, ayudante técnico de Fernando Díaz, al entretiempo. Horas antes del partido, el árbitro Diego Flores evaluó el campo de juego y lo aprobó. En el complicado terreno producto del temporal en el estadio Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción goleó a la UC con un contundente 3-0. El equipo de Daniel Garnero queda a 15 puntos de Colo Colo en la Liga de Primera y hoy ve peligrar incluso el segundo puesto.

El cuadro estudiantil, nunca logró imponer condiciones ni revertir un encuentro que comenzó cuesta arriba. A los 10 minutos, Jorge Henríquez ejecutó un tiro libre que chocó en el palo. Al rebote llegó Joaquín Montecinos, quien apareció para convertir.

Antes de esa jugada, la UC ya había reclamado un penal sobre Cristián Cuevas dentro del área. Flores desestimó la infracción y el VAR, encabezado por Piero Maza, tampoco llamó al juez a revisar la acción. Posteriormente, el conjunto estudiantil también cuestionó la falta sancionada a Bernardo Cerezo que terminó originando el primer gol del cuadro lila.

La respuesta de Católica fue breve. Cerezo desbordó por la derecha y envió un centro atrás para Justo Giani, quien remató por encima del travesaño cuando tenía una opción clara para igualar el marcador. Fue la llegada más clara del equipo capitalino.

Con el paso de los minutos, Concepción volvió a tomar el control. La UC intentó acercarse al arco rival, pero se encontró con el guardameta Nicolás Araya. Mientras los cruzados no lograban concretar sus aproximaciones, el conjunto penquista mantuvo la intensidad para atacar cuando recuperaba el balón. El segundo golpe llegó rápido. Montecinos envió un centro desde la derecha y Joaquín Larrivey se anticipó a la marca de Branco Ampuero para conectar un cabezazo que dejó sin opciones a Darío Melo y estableció el 2-0 (32′).

En medio de ese trámite también hubo otra acción que generó reclamos en Universidad Católica. En una disputa dentro del área, Fernando Zampedri recibió un codazo lejos del balón. Flores dejó seguir la jugada y desde la cabina tampoco hubo llamado para revisar una posible infracción. La frustración cruzada se trasladó al banco. Sobre el cierre del primer tiempo, Garnero fue amonestado por reclamar las decisiones arbitrales.

Para el complemento, el entrenador intentó modificar el funcionamiento del equipo con el ingreso de Matías Palavecino por Cristián Cuevas. Sin embargo, la variante no cambió el desarrollo del encuentro. Universidad Católica tuvo mayor posesión por algunos pasajes, pero continuó sin generar situaciones suficientes para descontar.

Deportes Concepción, en cambio, administró la ventaja y siguió encontrando espacios para atacar. Sin necesidad de asumir riesgos, el conjunto local controló el ritmo del partido y esperó el momento para ampliar la diferencia. Ese llegó a los 70 minutos. Norman Rodríguez cabeceó un centro de Henríquez. El defensor puso el 3-0.

La derrota deja grandes interrogantes sobre el funcionamiento de Universidad Católica a pocas semanas de la llave ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. Antes reciben a Cobresal en el Claro Arena el próximo viernes. El equipo cruzado tuvo dificultades para contener las transiciones, generó pocas ocasiones claras y pagó caro los errores defensivos. Todo, eso sí, también condicionado por el pésimo estado de la cancha.

El Conce, en tanto, ahora se preparará para el clásico ante Universidad de Concepción el domingo que viene. Suman cinco triunfos consecutivos entre Copa Chile y Liga de Primera. La racha saca al elenco de Fernando Díaz de la zona roja. Alcanzan 20 puntos y le sacan tres unidades de ventaja a Cobresal, equipo que está en puesto de descenso.

Zampedri no pudo ser gravitante. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Deportes Concepción: N. Araya; A. Cáceres, N. Rodríguez, F. Grillo, D. Varas; Y. Rodríguez (78′, F. Martínez), M. Sandoval; J. Montecinos (67′, F. Romero), J. Henríquez (79′, C. Riquelme), E. Espinoza (85′, M. Cavalleri); J. Larrivey (79′, D. Acosta). DT: F. Díaz

Universidad Católica: D. Melo; B. Cerezo (85′, A. Farías), B. Ampuero, J. I. Díaz, E. Mena; F. Zuqui, J. Valencia (85′, I. Pérez), C. Cuevas (46′, M. Palavecino); D. Corral (69′, M. Gómez), F. Zampedri, J. Giani (69’, J. F. Rossel). DT: D. Garnero

Goles: 1-0, 10′, Montecinos, de rebote tras tiro libre de Henríquez; 2-0, 31′, Larrivey, con un cabezazo al primer palo; 3-0, 69′, Rodríguez, de cabeza luego de un tiro de esquina.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Rodríguez y Grillo (C); Cerezo, Valencia, Ampuero y Díaz (UC).

Estadio Ester Roa Rebolledo. Asistieron 11.261 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.