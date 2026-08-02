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    Chile cierra su preparación y fija el rumbo en el Mundial Femenino de Vóleibol Sub 17

    Tras varios partidos amistosos, giras internacionales y entrenamientos, el elenco nacional tiene todo listo para animar la cita planetaria en calidad de local.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    La espera llega a su fin. Tras varios meses de intensa preparación, la selección chilena de vóleibol concluyó oficialmente su proceso de entrenamiento y se alista para fijar el rumbo de cara al Mundial Femenino Sub 17 que se celebrará en territorio nacional. La cita se disputará entre el 6 y el 16 de agosto y marcará un hito: será el primer torneo de esta categoría que es organizado por nuestro país.

    El camino de las Guerreras Rojas estuvo marcado por una exigente planificación deportiva diseñada para llegar en las mejores condiciones a la máxima cita planetaria. Durante junio, Chile enfrentó una serie de encuentros amistosos ante Argentina, disputados en Maipú, Colina y el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), instancia que permitió al equipo comenzar a medir su nivel frente a un rival de jerarquía internacional.

    Posteriormente, la selección nacional participó en una nueva edición de la Copa del Pacífico, disputada en Tacna (Perú) y Arica (Chile), enfrentando nuevamente al combinado peruano en una competencia que sumó valiosa experiencia internacional para el plantel dirigido por Raúl Pereyra.

    En la etapa final de la preparación, Chile disputó dos cuadrangulares internacionales frente a Argentina, Brasil y Japón. El primero se desarrolló en Copiapó, mientras que el cierre de la preparación tuvo lugar en Temuco, donde la escuadra terminó de afinar los últimos detalles antes del inicio del certamen mundialista.

    La selección chilena de voleibol disputará el Mundial Femenino Sub 17.

    Este proceso también contempló concentrados y giras de entrenamiento en distintas regiones del país, entre ellas la Región de Atacama, fortaleciendo el trabajo técnico, táctico y físico del equipo. A ello se suma la experiencia competitiva que gran parte del plantel adquirió durante la temporada participando en las principales ligas nacionales, un factor que contribuyó al crecimiento deportivo de las jugadoras.

    Con la preparación finalizada, Chile ya enfoca toda su atención en el estreno oficial del Campeonato Mundial. La selección nacional integrará el Pool A, junto a Estados Unidos, Egipto, Turquía, Tailandia y República Checa, siendo precisamente el conjunto europeo el primer rival de las nacionales en el partido inaugural.

    La expectativa es alta para un torneo que reunirá a las 24 mejores selecciones del planeta y que posicionará a Chile como el epicentro del vóleibol juvenil femenino durante once días de competencia.

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