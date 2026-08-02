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    Garnero critica el arbitraje ante Concepción y se inquieta por el irregular momento de la UC: “Estamos en un bajón”

    El técnico reconoce su preocupación por el momento del equipo tras la goleada sufrida ante el León de Collao. Apunta a la falta de eficacia y asegura que el principal desafío pasa por el aspecto emocional.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Garnero critica el arbitraje ante Concepción y se inquieta por el irregular momento de la UC: "Estamos en un bajón". MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Daniel Garnero analizó la derrota por 3-0 de la UC frente a Deportes Concepción. “Fue un partido que lamentablemente lo abren muy rápido, en una jugada exageradamente dudosa. El tiro libre no me pareció foul. Hubo una jugada similar un ratito antes y no la cobró. La misma jugada terminó siendo foul”, señaló.

    Pese al marcador expresivo, Garnero sostuvo que la diferencia estuvo en la eficacia. “Ellos llegaron tres veces en el primer tiempo y nos hicieron dos goles. Nosotros llegamos seis o siete y nos costó esa efectividad. Venimos con esos problemas de no poder terminar bien y se nota. Creo que fue un primer tiempo que lo hicimos bien”, dijo.

    “En el segundo tiempo tuvimos también insinuaciones, no tuvimos la precisión para poder definir y hasta que nos hacen el gol. Después nos equivocábamos, la cancha estaba cada vez peor. Quisimos asociar en lugares donde estaba muy difícil, ahí quedamos un poco expuestos porque nos recuperaban la pelota y nos atacaban. Tuvieron varios ataques de esa manera y nosotros generamos muy poco”, añadió.

    La UC no pudo ante Deportes Concepción. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Consultado por los cambios, entre ellos el ingreso de Matías Palavecino, explicó que buscaba con las modificaciones. “Quisimos ver si con jugadores de desequilibrio individual podíamos asociarnos mejor, llegar cerca del arco rival con ese tipo de aproximaciones, donde se pueden generar faltas. Matías es un jugador que tiene muy buena terminación. Pero lamentablemente no conseguimos esa precisión”, comentó.

    El entrenador también fue consultado por los 10 goles recibidos en los últimos tres partidos. “Obviamente que me preocupa. Me preocupa más ese pequeño bajón que tenemos individual y colectivo. Todo arranca desde lo individual y se termina colectivamente. No podemos ser efectivos para terminar y nos llegan no tantas veces y nos convierten”, remarcó.

    Respecto del mercado de fichajes, habló de las dificultades que han enfrentado. “Es la situación real. Ojalá podamos traer a alguien, pero siempre hay algún inconveniente. El presupuesto, el poco interés también para venir. Queremos buscar a alguien de jerarquía que lamentablemente no lo encontramos”, dijo.

    Garnero descartó que el problema pase por el sistema de juego. “Creo que nuestro inconveniente no pasa por la manera. Tenemos un pequeño bajón deportivo después de un semestre exigente, con poco receso. No pudimos quizás prepararnos de lo físico como se debería después del receso”, señaló.

    En esa línea, añadió que el equipo perdió una de las fortalezas que había mostrado. “Estamos tratando de agarrar ese ritmo de competencia, que cuando lo tenemos somos un equipo con efectividad, con mucho gol. Ahora nos está costando principalmente eso. Después estamos con esas situaciones que tiene este juego, que no nos llegan quizás tantas veces como para convertirnos como nos convierten”, analizó.

    El aspecto anímico también fue uno de los temas abordados por el entrenador. “No tengo ninguna duda que lo más importante de este juego es la parte emocional. Después puedes analizar los números, si corres más o menos, si tienes buen gesto técnico o no. Si lamentablemente estás flojito de arriba y ante la adversidad, ante algún inconveniente o ante un fallo en contra, te afecta mucho”, afirmó.

    El DT recordó el momento que vivía el plantel hace algunas semanas. “Esa racha que tuvimos positiva, el equipo agarró una seguridad y una confianza física, futbolística y emocional que nos hizo juntar muchos triunfos consecutivos”.

    Finalmente, explicó cuál es el camino para salir de la crisis. “La única manera que se revierte es metiéndole, dándole, convenciéndonos de que si lo hacemos bien tenemos muchas más chances de lograr nuestros objetivos”.

    Pese a que Universidad Católica quedó a 15 puntos de Colo Colo, Garnero evitó dar por perdida la pelea en la Liga de Primera. “Hoy estamos jugando Copa Libertadores porque clasificamos directamente el año pasado. Ese también es uno de nuestros objetivos. Obviamente que no queríamos en este arranque acercarnos y terminamos alejándonos, pero queda mucho y va a depender mucho de nosotros”.

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