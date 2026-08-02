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    Cierres de caminos, anegamientos y desbordes: las consecuencias del paso del sistema frontal entre O’Higgins y Los Lagos

    El monitoreo del organismo consigna cierres preventivos, socavones, daños en puentes y afectaciones provocadas por el aumento de caudales y desbordes de ríos, esteros y canales. Los antecedentes fueron actualizados a las 10.00 horas de este domingo.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cierres de caminos, anegamientos y desbordes: las consecuencias del paso del sistema frontal entre O’Higgins y Los Lagos CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este domingo diversas afectaciones en rutas y caminos producto del evento meteorológico registrado entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

    El monitoreo, publicado a las 11.26 horas y elaborado con antecedentes de las direcciones regionales del organismo actualizados a las 10.00 horas, reporta problemas asociados a crecidas y desbordes de ríos, esteros, canales y otros cursos de agua.

    O’Higgins: activación de quebradas y cierres preventivos

    En la Región de O’Higgins, Senapred reportó la activación de quebradas en la Ruta I-45, en San Fernando, y en la Ruta H-267, kilómetro 11, en la comuna de Machalí.

    También se informó un cierre preventivo por crecida en la Ruta H-267, kilómetro 0, en Machalí, además de un cierre preventivo en la Ruta I-520, kilómetro 21,1, en Pichilemu.

    En Marchigüe se registraron anegamientos en la Ruta H-90, kilómetros 86,5 y 97, y en la Ruta I-170, kilómetro 1,5. El informe también consigna una remoción en masa en la Ruta I-172, kilómetro 0,5, y un tramo en mal estado en la Ruta H-76, entre los kilómetros 51 y 67. En Paredones, la Ruta I-510 se encuentra alterada por la caída de un árbol.

    Afectaciones en el Maule

    En la Región del Maule, Senapred informó el desborde del río Reloca en la Ruta M-50, sector Reloca Bajo, en la comuna de Chanco.

    En Pelluhue, Senapred reportó el desborde del estero El Parrón en el puente ubicado en la población Las Dunas, en Curanipe.

    El documento además señala un desborde de cursos de agua en los sectores La Patagua, Lo Valenzuela y Batuco Bajo, en Pencahue; la crecida del estero Tricahue, en San Clemente; y el desborde de un canal en el camino 2 y 3 del sector Santa Rita, en Pelarco, donde se indicó tránsito con precaución.

    En Constitución se reportaron desbordes de canales en el camino del sector Vaquería-Putú y el desborde del estero Coyanco en los sectores de Talpen y Culenco. También se consignaron desbordes de esteros en Potrerillos, comuna de Curepto, y de un canal en el sector El Toro, en Molina.

    Cierres de caminos, anegamientos y desbordes: las consecuencias del paso del sistema frontal entre O’Higgins y Los Lagos CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Crecidas de ríos en Ñuble y Biobío

    En la Región de Ñuble, el informe reporta crecidas de ríos en los sectores Tinajacura, Perales y Guarilihue, en Coelemu; en el sector Chorrillo, en Cobquecura; y en el sector La Quinta, en Ninhue.

    En esa última comuna también se registró la crecida de un estero en el Callejón Los Suspiros, sector Coipín. En Ñiquén, las rutas N-236 y N-228 presentan afectaciones por desborde y crecida de ríos.

    Asimismo, se reportó la crecida de un río en la Ruta N-309, en San Fabián; un aumento del estero Coyanco en los sectores La Esmeralda y Alto Culturia, en Quillón; y el desborde de un estero en el sector Cután Leuquén, en San Nicolás.

    En la Región del Biobío, Senapred consignó el desborde del estero Malal en Alto Biobío; el derrumbe de un puente vecinal por el desborde de un estero en Florida; y el desborde del estero Janeiro en el sector Los Robles, en Yumbel.

    En Los Ángeles se reportó el cierre de un badén en la Ruta Q-533 por el aumento de caudal del canal Cuel. En Nacimiento se registró la crecida del río Culenco, mientras que en Mulchén se informó un cierre entre los kilómetros 5,2 y 5,3 de la Ruta Q-650 por la crecida del río Bueno.

    Desbordes en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

    En la Región de La Araucanía, el monitoreo informa el desborde del río Imperial en accesos a Isla Llocura e Isla Taife, en Carahue, y el desborde del estero Ránquil en Galvarino.

    También se reportó el desborde del río Renaico en el sector Los Morros, además del cierre preventivo de un puente por aumento de caudal en el sector Tijeral-Tolpán. En Traiguén se consignó el colapso de un puente por el desborde de un río, mientras que en Teodoro Schmidt se registraron desbordes de esteros en los sectores Pelehue, Isla Licán e Isla Peñehue.

    En la Región de Los Ríos, el informe señala desbordes de los ríos Cruces y Choshué en Lanco. En La Unión se reportaron desbordes del estero Niscón, del río Llollelhue y del estero Traiguén, además de otras afectaciones por desbordes de esteros. En Paillaco también se consignó el desborde del río Llollelhue.

    Finalmente, en la Región de Los Lagos, Senapred informó el desborde del río Bueno en la Ruta U-220, sector Cofalmo, en la comuna de San Pablo.

    Cierres de caminos, anegamientos y desbordes: las consecuencias del paso del sistema frontal entre O’Higgins y Los Lagos CARLOS ACUNA/ATON CHILE
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