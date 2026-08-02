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    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar

    Los autores de la investigación sostienen que sus hallazgos subrayan la necesidad de diseñar experimentos cognitivos que se ajusten a las limitaciones sensoriales y biológicas específicas de cada animal.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar. Foto: referencial.

    Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Monash en Australia concluyó que las abejas melíferas (Apis mellifera) tienen la capacidad de procesar información numérica.

    La investigación, publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, abordó el debate internacional sobre si estos insectos realmente evalúan números o simplemente reaccionan a patrones visuales.

    De acuerdo a los autores, su trabajo subraya la necesidad de diseñar experimentos cognitivos que se ajusten a las limitaciones sensoriales y biológicas específicas de cada animal.

    El estudio reexaminó las críticas previas a la inteligencia de las abejas, teniendo en cuenta sus limitaciones sensoriales y perceptivas.

    Tras evaluar los estímulos experimentales desde una perspectiva biológica, los investigadores concluyeron que las críticas anteriores, que sugerían que las abejas solo eran sensibles a señales visuales como la frecuencia espacial, no se sostienen.

    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar. Foto: referencial.

    Por qué es importante el estudio sobre las capacidades de las abejas

    La profesora titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Monash, la Dra. Scarlett Howard, una de las autoras del estudio, enfatizó a través de un comunicado que los hallazgos refuerzan la importancia de evitar sesgos antropocéntricos en las investigaciones con animales.

    En sus palabras: “Debemos priorizar la perspectiva del animal al evaluar su cognición, o podríamos subestimar o sobreestimar sus capacidades”.

    “Vemos y experimentamos el mundo de forma muy diferente a los animales, por lo que debemos tener cuidado de no centrar las perspectivas y los sentidos humanos al estudiar la inteligencia animal”.

    El equipo de investigación argumenta que, para evaluar con precisión las capacidades cognitivas, los experimentos deben diseñarse de manera que coincidan con las capacidades sensoriales naturales de la especie estudiada.

    El primer autor del estudio, el Dr. Mirko Zanon del Centro de Ciencias de la Mente y el Cerebro de la Universidad de Trento en Italia, declaró que ignorar cómo un animal percibe el mundo conlleva el riesgo de llevar a los científicos a conclusiones erróneas.

    “Se ha debatido si las abejas realmente ‘cuentan’ o simplemente reaccionan a patrones visuales. Nuestros resultados demuestran que esta crítica no se sostiene al considerar la biología del animal”, reiteró.

    “Cuando analizamos los estímulos de una manera que refleja cómo las abejas perciben el mundo, lo que queda es una sensibilidad real a los números”.

    La Dra. Howard afirmó que “intentar ver el mundo a través de los ojos de un animal es una parte esencial” del trabajo científico.

    “Las abejas siempre nos sorprenden con su forma de moverse por el mundo, interpretar nuestras preguntas y tomar decisiones”.

    Los hallazgos se suman a un creciente número de estudios que se han centrado en las capacidades cognitivas de estos insectos y sus parientes.

    Una investigación publicada en la revista Science concluyó que los abejorros (Bombus terrestris) pueden usar herramientas para resolver problemas.

    Dicho trabajo se basó en experimentos que demostraron que pueden rodar una bola de poliestireno hasta un lugar específico y trepar sobre ella para alcanzar una flor artificial en un techo bajo

    Tales resultados también desafían la creencia de que los insectos operan únicamente por instinto y aprendizaje por ensayo y error.

    El ecólogo del comportamiento de la Universidad de Oulu en Finlandia y autor principal del citado estudio, el Dr. Olli Loukola, dijo en declaraciones rescatadas por The Guardian:

    “La mayoría de la gente piensa que los insectos son máquinas basadas en reflejos, que no pueden tener estados emocionales ni sentir dolor. Algunas personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen cerebro. Espero que estos resultados cambien la visión del mundo al respecto”.

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