SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina

    La Fiscalía ECOH informó que la víctima, un ciudadano chileno, murió tras recibir un disparo cuando el vehículo en que se desplazaba fue interceptado por otro automóvil desde el cual efectuaron disparos. El acompañante resultó ileso.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina

    La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana investiga el homicidio con arma de fuego de un ciudadano chileno ocurrido durante la madrugada de este domingo en avenida Concepción, en la comuna de Colina.

    A través de sus redes sociales, el ECOH informó que se trasladó al lugar por el homicidio de un hombre que se encontraba al volante de un vehículo y falleció en el sitio del suceso.

    El fiscal ECOH Ignacio Pefaur señaló que el hecho ocurrió aproximadamente a las 3.45 horas, cuando la víctima se desplazaba conduciendo un vehículo junto a un acompañante.

    Según explicó el persecutor, por razones que son materia de investigación, ambos fueron abordados por un segundo vehículo, desde el cual efectuaron disparos mientras se encontraba en movimiento.

    Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina

    “Lo único que sabemos es que habría sido interceptado por un segundo vehículo, del cual se le habrían efectuado diversos disparos en movimiento. Y uno de ellos precisamente fue el que impactó y dio muerte al piloto”, indicó.

    Respecto de las víctimas, Pefaur señaló que tanto el conductor fallecido como el acompañante son de nacionalidad chilena y tienen “veintitantos años”. Agregó que el acompañante resultó ileso y que, según los antecedentes que manejan hasta ahora, sería menor de edad.

    El fiscal informó además que en el vehículo se observaron al menos cuatro impactos de bala y que en el lugar se levantó evidencia balística, correspondiente a tres elementos encontrados en el suelo.

    En cuanto a las diligencias, indicó que el acompañante fue quien dio aviso para que concurriera Carabineros al lugar. Asimismo, señaló que existen diversas cámaras de seguridad en el sector y que personal de la Policía de Investigaciones las está recopilando para analizar las imágenes y esclarecer la dinámica de los hechos.

    Más sobre:ColinaFiscalíaECOHPDICarabinerosBalaceraCrimenInvestigaciónPolicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Boom de los perfumes: número de tiendas de estos productos ha aumentado en 50% en el Gran Santiago desde la pandemia

    Lo más leído

    1.
    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    2.
    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    3.
    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    4.
    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    5.
    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    6.
    Cancillería llega a Caracas para iniciar la reactivación de relaciones consulares

    Cancillería llega a Caracas para iniciar la reactivación de relaciones consulares

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni
    Chile

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    A casi nueve años de la entrada en vigencia de la ley, se han realizado 6.627 abortos por las tres causales

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York
    Negocios

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    Vinos de Chile confía en que negociaciones del gobierno con EE.UU. permitan excluir al vino de aranceles

    Francisco Urdinez y el equilibrio de las relaciones con China y EE.UU.: “El escenario perfecto que tuvo Chile por 25 años se acabó”

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales
    Tendencias

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero
    El Deportivo

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    Ascenso en el ranking ATP y un millonario premio: qué viene para Alejandro Tabilo tras su destacada semana en Washington

    Sueldo millonario y con inversionistas en Norteamérica: los detalles del plan fallido de Infantino para vender el Mundial

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story
    Cultura y entretención

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estirar la cuerda

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania
    Mundo

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación