La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana investiga el homicidio con arma de fuego de un ciudadano chileno ocurrido durante la madrugada de este domingo en avenida Concepción, en la comuna de Colina.

A través de sus redes sociales, el ECOH informó que se trasladó al lugar por el homicidio de un hombre que se encontraba al volante de un vehículo y falleció en el sitio del suceso.

El fiscal ECOH Ignacio Pefaur señaló que el hecho ocurrió aproximadamente a las 3.45 horas, cuando la víctima se desplazaba conduciendo un vehículo junto a un acompañante.

Según explicó el persecutor, por razones que son materia de investigación, ambos fueron abordados por un segundo vehículo, desde el cual efectuaron disparos mientras se encontraba en movimiento.

Investigan homicidio de conductor que fue baleado mientras manejaba en Colina

“Lo único que sabemos es que habría sido interceptado por un segundo vehículo, del cual se le habrían efectuado diversos disparos en movimiento. Y uno de ellos precisamente fue el que impactó y dio muerte al piloto”, indicó.

Respecto de las víctimas, Pefaur señaló que tanto el conductor fallecido como el acompañante son de nacionalidad chilena y tienen “veintitantos años”. Agregó que el acompañante resultó ileso y que, según los antecedentes que manejan hasta ahora, sería menor de edad.

El fiscal informó además que en el vehículo se observaron al menos cuatro impactos de bala y que en el lugar se levantó evidencia balística, correspondiente a tres elementos encontrados en el suelo.

En cuanto a las diligencias, indicó que el acompañante fue quien dio aviso para que concurriera Carabineros al lugar. Asimismo, señaló que existen diversas cámaras de seguridad en el sector y que personal de la Policía de Investigaciones las está recopilando para analizar las imágenes y esclarecer la dinámica de los hechos.