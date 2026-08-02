Sistema frontal en el Maule: declaran alerta roja regional por aumento de caudales y desborde de ríos en seis comunas

Durante la madrugada de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la Región del Maule a raíz de las severas complicaciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona central del país.

La decisión del organismo técnico responde al registro de remociones en masa y al acelerado incremento en los caudales de diversos cursos de agua regionales, situación que mantiene bajo permanente monitoreo a las autoridades locales.

Según los reportes de la Dirección General de Aguas (DGA), las estaciones hidrométricas de la zona encendieron las alarmas por desbordes en puntos críticos, derivando en alertas específicas para seis comunas de la región hasta el momento.

En concreto, las comunas de Cauquenes y Parral fueron decretadas en alerta roja debido al desborde del río Perquilauquén, en el sector de Quella.

Asimismo, Linares, Villa Alegre y San Javier fueron declaradas en alerta roja tras el desborde del río Loncomilla, a la altura del sector Bodega.

Por su parte, la comuna de Sagrada Familia se mantiene bajo alerta roja por el desborde del estero Culenar, en la localidad de Villa Prat.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que se mantienen vigentes los avisos por vientos y precipitaciones de moderadas a fuertes en prácticamente todo el territorio maulino, abarcando el litoral, la cordillera de la costa, el valle, la precordillera y la cordillera.

Desde la Dirección Regional de Senapred informaron que la medida de emergencia se mantendrá activa “hasta que las condiciones meteorológicas e hidrológicas así lo ameriten”, mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en los puntos de mayor riesgo.