Senapred declara alerta roja en el Maule y se suma a las otras ocho vigentes en el país

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la madrugada de este domingo alerta roja para la Región del Maule, luego de que se registraran remociones en masa y un incremento de caudal en los cursos de agua de la zona, lo que supone un aumento del factor del riesgo para la población.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los pronósticos de viento y precipitaciones de moderadas a fuertes en el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera del Maule.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), por su parte, actualizó su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indicando que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta en toda la región.

Ante esto, la dirección regional de Senapred canceló la alerta amarilla que se encontraba vigente desde el 24 de julio y declaró la alerta roja regional hasta que las condiciones así lo ameriten.

Las alertas rojas vigentes en el país

Durante este sábado el organismo de prevención ya había emitido alertas rojas para diferentes sectores a causa del nuevo sistema frontal que afecta al centro sur del país.

Es así como a las 14.30 horas de ayer se declaró la medida para la Región del Biobío por un incremento gradual y sostenido en los caudales de los cursos de agua de ríos y esteros de la región.

Lo mismo ocurrió algunas horas más tarde en Región de los Lagos, cuando se declaró el procedimiento para la comuna de Osorno, debido un aumento caudal del Río Damas, en el sector del Parque Cuarto Centenario, manteniendo las condiciones de riesgo a la población ubicada en el sector ribereño.

A esto se sumó el incremento sostenido del cauce del Río Rahue, que llevó a la evacuación preventiva de un grupo familiar en en sector del puente Chaurakawin y también provocó preliminarmente, el anegamiento de tres viviendas.

Hasta el momento además se mantienen vigentes alertas para la Región de Ñuble, específicamente en las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo, Trehuaco y Quillón por las crecida en el río Lonquén y del estero Coyanco.

También está presente la medida en la Región de La Araucanía, en la comuna de Curarrehue por el aumento del caudal del río Trancura, y en la comuna de San Pablo, en la Región de los Lagos, por el desborde de los ríos Pilmaiquén y Bueno.

Lo mismo ocurre en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos por la crecida del río Llollelhue, donde además existe la medida para las comunas de Los Lagos y Valdivia por el desborde del río Callecalle.

La lista se completa con la alerta roja regional para Coquimbo que se encuentra vigente desde el 17 de julio.