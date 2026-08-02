EE.UU.: Más de una docena de incendios forestales en el estado de Washington obligan a realizar evacuaciones masivas

Más de una docena de incendios ardían en todo el estado de Washington la noche de este sábado. Captura de pantalla.

Miles de familias recibieron la orden de evacuar sus hogares a medida que un incendio forestal de rápida propagación crecía la noche de este sábado en el condado de Spokane, Washington, debido a fuertes vientos que lo propagaban hacia las zonas residenciales.

Al mismo tiempo, más de una docena de siniestros seguían vigentes en todo el estado, principalmente en zonas menos pobladas, afectando a unas 100.000 hectáreas, según informó The New York Times.

“Esta es una temporada de incendios extraordinaria” , dijo el comisionado de Tierras Públicas del estado, Dave Upthegrove, en una rueda de prensa el sábado por la noche. “Esto no es normal”, aseguró.

En el este de Washington, casi 1.200 hectáreas ardían a última hora del sábado, con llamas propagadas ​​por ráfagas de viento de hasta 72 kilómetros por hora, según la plataforma de seguimiento de desastres Watch Duty .

El siniestro más grande, en Old Trails, se originó alrededor del mediodía y había crecido hasta amenazar a unos 4.000 edificios en la zona, según declaró a la prensa el guardabosques del estado de Washington, George Geissler.

De acuerdo con The New York Times, gran parte del condado de Spokane se encontraba bajo la máxima orden de evacuación, el nivel 3, y las autoridades instaron a los residentes de la zona a abandonarla de inmediato.

Heartbreaking footage from the Gray Fire in Spokane, Washington, United States. pic.twitter.com/F9I81z8AS4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026

En redes sociales circulaban videos que mostraban columnas de humo y cielos anaranjados mientras decenas de vehículos, en medio del tráfico lento, intentaban alejarse de los principales focos.

Las autoridades informaron que hasta el sábado por la noche no se habían registrado heridos ni fallecidos, mientras unos 4.000 bomberos trabajaban en todo el estado para extinguir los incendios, y la Guardia Nacional también había sido desplegada.

“Cuando salga el sol por la mañana, creo que nos quedaremos impactados al ver algunas de las escenas que surjan de allí” , dijo el general de división Gent Welsh, de la Guardia Nacional estatal, como consignó CNN.

“Hay incendios en varias ciudades. Se están llevando a cabo evacuaciones de nivel 3 como nunca antes había visto”, dijo Welsh. “Se trata de una serie de acontecimientos muy peligrosos y complejos”, añadió.

El sábado por la mañana, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia y la prohibición de quemas en todo el estado, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta roja por situación particularmente peligrosa en el centro y este de la región.

Esta es la primera vez que el organismo emite una advertencia de este tipo en Washington, lo que significa que “los nuevos incendios pueden descontrolarse rápidamente, nuestra capacidad de respuesta aérea puede verse limitada por el viento y el humo, y nuestros bomberos forestales, que ya están sobrecargados de trabajo, se encontrarán en condiciones más peligrosas”, declaró el Departamento de Recursos Naturales local.