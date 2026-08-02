Delcy Rodríguez agradece a Kast la reanudación de relaciones consulares y propone agenda de cooperación entre Chile y Venezuela

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado las “amables palabras” del Presidente José Antonio Kast, luego de se acordara el inicio de una hoja de ruta para normalizar progresivamente las relaciones consulares entre ambos países tras dos años de ruptura, y llamó a establecer una agenda conjunta de cooperación.

“Quiero agradecer las palabras del presidente de Chile, Kast, sus amables palabras, hemos iniciado el proceso de reanudación de relaciones consulares, con vistas a recomponer nuestras relaciones enteramente”, señaló la jefa de Estado provisional venezolana durante un acto gubernamental transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), según consignó EFE.

Para luego agregar: “Agradezco sus palabras, presidente, y cuenta con una venezolana que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos y que nuestros países sudamericanos marchen en conjunto en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad” .

El pasado jueves 30 de julio, mediante una declaración conjunta de los gobiernos chileno y venezolano, ambos países anunciaron la decisión de reactivar sus relaciones consulares.

Tras conocerse el comunicado, Kast, en compañía del canciller Francisco Pérez Mackenna, confirmó la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, en una nueva etapa para el inicio de la normalización del vínculo bilateral roto en 2024.

Esto después de que la administración del expresidente Gabriel Boric cuestionara la transparencia del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que el 28 de julio de 2024 dio por vencedor a Nicolás Maduro frente al candidato opositor Edmundo González en la elección presidencial.

“Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”, señaló el Mandatario en un breve punto de prensa desde La Moneda.

En la instancia, además, dijo que quería “valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

Para luego afirmar que “a partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”.