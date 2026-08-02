SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Delcy Rodríguez agradece a Kast la reanudación de relaciones consulares y propone agenda de cooperación entre Chile y Venezuela

    La presidenta interina del país caribeño además aseguró que el mandatario chileno "cuenta con una venezolana que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos".

    Por 
    Lya Rosen
    José Antonio Kast y Delcy Rodríguez. Foto: Archivo.

    La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado las “amables palabras” del Presidente José Antonio Kast, luego de se acordara el inicio de una hoja de ruta para normalizar progresivamente las relaciones consulares entre ambos países tras dos años de ruptura, y llamó a establecer una agenda conjunta de cooperación.

    “Quiero agradecer las palabras del presidente de Chile, Kast, sus amables palabras, hemos iniciado el proceso de reanudación de relaciones consulares, con vistas a recomponer nuestras relaciones enteramente”, señaló la jefa de Estado provisional venezolana durante un acto gubernamental transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), según consignó EFE.

    Para luego agregar: “Agradezco sus palabras, presidente, y cuenta con una venezolana que está encargada de las relaciones internacionales para marchar juntos y que nuestros países sudamericanos marchen en conjunto en una agenda común, en una agenda de cooperación, en una agenda de amistad”.

    El pasado jueves 30 de julio, mediante una declaración conjunta de los gobiernos chileno y venezolano, ambos países anunciaron la decisión de reactivar sus relaciones consulares.

    Tras conocerse el comunicado, Kast, en compañía del canciller Francisco Pérez Mackenna, confirmó la reactivación de relaciones consulares con Venezuela, en una nueva etapa para el inicio de la normalización del vínculo bilateral roto en 2024.

    Esto después de que la administración del expresidente Gabriel Boric cuestionara la transparencia del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que el 28 de julio de 2024 dio por vencedor a Nicolás Maduro frente al candidato opositor Edmundo González en la elección presidencial.

    “Quiero agradecer al ministro de Relaciones Exteriores y a todo el equipo de la Cancillería, que de una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela”, señaló el Mandatario en un breve punto de prensa desde La Moneda.

    En la instancia, además, dijo que quería “valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

    Para luego afirmar que “a partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”.

    Más sobre:Delcy RodríguezJosé Antonio KastVenezuelaChileRelaciones consularesAgendaCooperaciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los puntos de fricción del acuerdo de desarme de Hamas que podrían frustrar el pacto

    Trump dice que canceló nuevo ataque contra Irán mientras Teherán anuncia que negociaciones con Omán por Ormuz entraron en “fase final”

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Rusia acusa a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporiyia y denuncia que un reactor estuvo a metros de ser impactado

    Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes

    Lo más leído

    1.
    Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

    Irán asegura que acuerdo con Omán para definir nueva ruta marítima en estrecho de Ormuz está en “fase final”

    2.
    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    Rusia se queda sin combustible: El nuevo frente que complica al Kremlin

    3.
    Rusia acusa a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporiyia y denuncia que un reactor estuvo a metros de ser impactado

    Rusia acusa a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporiyia y denuncia que un reactor estuvo a metros de ser impactado

    4.
    Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal

    Accidente aéreo en Grecia: dos helicópteros chocan durante combate de incendio forestal

    5.
    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    Lula vs. Milei: Qué hay detrás del peor choque diplomático en años entre Brasil y Argentina

    6.
    Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes

    Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto
    Chile

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado

    Carmona (PC) arremete contra propuesta de privatizar Codelco: “Es un abuso contra el principal patrimonio de Chile”

    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas
    Negocios

    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas

    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA

    La lucha palmo a palmo de LarrainVial y Credicorp por el mercado andino

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad
    Tendencias

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad

    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    El recado de Gago a Assadi tras su reaparición en la U: “No hay titulares ni suplentes; tiene que ganarse el puesto”
    El Deportivo

    El recado de Gago a Assadi tras su reaparición en la U: “No hay titulares ni suplentes; tiene que ganarse el puesto”

    Objetivo Chile 2: la U de Gago supera de principio a fin a Huachipato y es el único escolta de Colo Colo

    Turboman, en racha: revisa el golazo de Eduardo Vargas que abre la cuenta para la U ante Huachipato

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story
    Cultura y entretención

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estirar la cuerda

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Los puntos de fricción del acuerdo de desarme de Hamas que podrían frustrar el pacto
    Mundo

    Los puntos de fricción del acuerdo de desarme de Hamas que podrían frustrar el pacto

    Trump dice que canceló nuevo ataque contra Irán mientras Teherán anuncia que negociaciones con Omán por Ormuz entraron en “fase final”

    Rusia acusa a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporiyia y denuncia que un reactor estuvo a metros de ser impactado

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación