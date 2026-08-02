SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

    La tragedia ocurrió la tarde de este sábado en la ruta que une Panguipulli con Villarrica, y apenas un día después de que una de las víctimas celebrara su cumpleaños número 41.

    Por 
    Roberto Martínez
    Maximiliano Ferrada Peña y su pareja Génesis Molina Bermedo.

    La tragedia ocurrió apenas un día después de que Maximiliano José Ferrada Peña celebrara su cumpleaños número 41. Este sábado, él y su pareja, Génesis Safiro Molina Bermedo, perdieron la vida cuando la camioneta en la que viajaban fuera aplastada por dos pinos que cayeron en la ruta que une Panguipulli con Villarrica, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    La pareja fue identificada durante la jornada por la Municipalidad de Villarrica, donde ambos trabajaban como inspectores municipales. La noticia golpeó profundamente a la comuna, donde eran conocidos por su labor cotidiana al servicio de la comunidad.

    “Con profundo pesar, la Municipalidad de Villarrica informa a la comunidad el sensible fallecimiento de nuestros funcionarios Maximiliano José Ferrada Peña, inspector municipal, y Génesis Safiro Molina Bermedo, inspectora municipal, quienes perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido este sábado en la comuna de Panguipulli”, señaló el municipio mediante un comunicado.

    Desde la administración comunal destacaron la entrega y compromiso de ambos funcionarios, afirmando que “su vocación de servicio, compromiso con la comunidad y calidad humana permanecerán por siempre en la memoria de quienes compartieron con ellos”.

    La conmoción se extendió también al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, donde Ferrada ejercía como segundo comandante de la institución.

    A través de una declaración pública, Bomberos confirmó su fallecimiento y reveló además que él y su pareja esperaban la llegada de un hijo.

    “Con profundo pesar, la Superintendencia y Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica comunican el sensible fallecimiento de nuestro segundo comandante, Maximiliano José Ferrada Peña, quien perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la ruta Panguipulli–Villarrica, luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en que se trasladaba”, indicó la institución.

    Bomberos recordó a Ferrada como un oficial cuya trayectoria estuvo marcada por el servicio y el liderazgo.

    “Hoy despedimos a un gran oficial, cuya vocación de servicio, liderazgo y compromiso con la comunidad dejaron una huella imborrable en nuestra Institución”, expresó la entidad, junto con enviar condolencias a las familias y seres queridos de la pareja.

    El accidente ocurrió poco antes de las 17.00 horas en el sector de Huitag, cuando dos pinos cayeron sobre una camioneta Mitsubishi L200 que circulaba por el lugar.

    Al llegar al sitio de la emergencia, equipos de Carabineros, Bomberos y personal del SAMU encontraron el vehículo completamente aplastado por los árboles.

    Producto de la emergencia, el tránsito permaneció suspendido en ambos sentidos mientras Bomberos realizaba las labores de rescate y personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros desarrollaba las diligencias destinadas a establecer la dinámica del accidente.

    Más sobre:Sistema frontalVillarricaPanguipulliMaximiliano Ferrada PeñaGénesis Molina BermedoCaída de árbolTragediaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: 87% rechaza alza de aranceles de EE.UU. y 57% desaprueba cómo el gobierno ha gestionado la relación con Washington

    Sistema frontal: suben a 1.142 los damnificados, 6.243 aislados y más de 4.700 viviendas con daños entre las regiones del Maule y Los Lagos

    Denisse Catalán, la nueva presidenta del PDG que Parisi quiere como senadora por la Región Metropolitana

    Milei vuelve al ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”

    “Sus viviendas van a estar seguras”: Gobierno despliega al Ejército para resguardar sectores evacuados en Angol por el sistema frontal

    Los puntos de fricción del acuerdo de desarme de Hamas que podrían frustrar el pacto

    Lo más leído

    1.
    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    Meteorología anticipa nuevo sistema frontal para el miércoles y no descarta un agosto con lluvias fuera de lo normal

    2.
    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes 3 de agosto

    3.
    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    “¿En qué nos beneficia?”: Kaiser cuestiona al gobierno por acuerdo para reanudar relaciones consulares con Venezuela

    4.
    Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado

    Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado

    5.
    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    Contribuciones: Hacienda calcula que Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura dejarán de aportar $51 mil millones al Fondo Común Municipal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones de Senapred de este domingo

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Huachipato en TV y streaming

    Cadem: 87% rechaza alza de aranceles de EE.UU. y 57% desaprueba cómo el gobierno ha gestionado la relación con Washington
    Chile

    Cadem: 87% rechaza alza de aranceles de EE.UU. y 57% desaprueba cómo el gobierno ha gestionado la relación con Washington

    Sistema frontal: suben a 1.142 los damnificados, 6.243 aislados y más de 4.700 viviendas con daños entre las regiones del Maule y Los Lagos

    Denisse Catalán, la nueva presidenta del PDG que Parisi quiere como senadora por la Región Metropolitana

    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas
    Negocios

    Inversión de riesgo se enfría tras récord histórico, pero el auge de la IA sostiene las expectativas

    Cecilia Cifuentes, la carta del gobierno para reemplazar a Hermann González en el CFA

    La lucha palmo a palmo de LarrainVial y Credicorp por el mercado andino

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad
    Tendencias

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad

    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar

    Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas

    Vozinha recibe masiva bienvenida en su llegada a Chile: “Estoy feliz de representar a Colo Colo”
    El Deportivo

    Vozinha recibe masiva bienvenida en su llegada a Chile: “Estoy feliz de representar a Colo Colo”

    El recado de Gago a Assadi tras su reaparición en la U: “No hay titulares ni suplentes; tiene que ganarse el puesto”

    Objetivo Chile 2: la U de Gago supera de principio a fin a Huachipato y es el único escolta de Colo Colo

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story
    Cultura y entretención

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estirar la cuerda

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Milei vuelve al ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”
    Mundo

    Milei vuelve al ataque contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”

    Los puntos de fricción del acuerdo de desarme de Hamas que podrían frustrar el pacto

    Trump dice que canceló nuevo ataque contra Irán mientras Teherán anuncia que negociaciones con Omán por Ormuz entraron en “fase final”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación