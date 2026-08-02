Eran funcionarios municipales y estaban esperando un hijo: identifican a pareja fallecida tras caída de árbol por sistema frontal

La tragedia ocurrió apenas un día después de que Maximiliano José Ferrada Peña celebrara su cumpleaños número 41. Este sábado, él y su pareja, Génesis Safiro Molina Bermedo, perdieron la vida cuando la camioneta en la que viajaban fuera aplastada por dos pinos que cayeron en la ruta que une Panguipulli con Villarrica, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La pareja fue identificada durante la jornada por la Municipalidad de Villarrica, donde ambos trabajaban como inspectores municipales. La noticia golpeó profundamente a la comuna, donde eran conocidos por su labor cotidiana al servicio de la comunidad.

“Con profundo pesar, la Municipalidad de Villarrica informa a la comunidad el sensible fallecimiento de nuestros funcionarios Maximiliano José Ferrada Peña, inspector municipal, y Génesis Safiro Molina Bermedo, inspectora municipal, quienes perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido este sábado en la comuna de Panguipulli”, señaló el municipio mediante un comunicado.

Desde la administración comunal destacaron la entrega y compromiso de ambos funcionarios, afirmando que “su vocación de servicio, compromiso con la comunidad y calidad humana permanecerán por siempre en la memoria de quienes compartieron con ellos”.

La conmoción se extendió también al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, donde Ferrada ejercía como segundo comandante de la institución.

A través de una declaración pública, Bomberos confirmó su fallecimiento y reveló además que él y su pareja esperaban la llegada de un hijo.

“Con profundo pesar, la Superintendencia y Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica comunican el sensible fallecimiento de nuestro segundo comandante, Maximiliano José Ferrada Peña, quien perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la ruta Panguipulli–Villarrica, luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en que se trasladaba”, indicó la institución.

Bomberos recordó a Ferrada como un oficial cuya trayectoria estuvo marcada por el servicio y el liderazgo.

“Hoy despedimos a un gran oficial, cuya vocación de servicio, liderazgo y compromiso con la comunidad dejaron una huella imborrable en nuestra Institución”, expresó la entidad, junto con enviar condolencias a las familias y seres queridos de la pareja.

El accidente ocurrió poco antes de las 17.00 horas en el sector de Huitag, cuando dos pinos cayeron sobre una camioneta Mitsubishi L200 que circulaba por el lugar.

Al llegar al sitio de la emergencia, equipos de Carabineros, Bomberos y personal del SAMU encontraron el vehículo completamente aplastado por los árboles.

Producto de la emergencia, el tránsito permaneció suspendido en ambos sentidos mientras Bomberos realizaba las labores de rescate y personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros desarrollaba las diligencias destinadas a establecer la dinámica del accidente.