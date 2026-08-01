Colina realizará entre el 3 y el 10 de agosto la primera edición de su Festival Internacional de Cine Independiente (FICIC 2026), certamen que reunirá producciones nacionales y extranjeras, competencias oficiales e invitados provenientes de seis países.

La inauguración se realizará este lunes 3 de agosto, a las 18.00 horas, en el Auditorio del Centro Cultural de Colina, ubicado en avenida Inmaculada Concepción 398.

Durante ocho días, el festival ofrecerá funciones gratuitas y abiertas a todo público en el Centro Cultural, el Parque San Miguel y el Boulevard Los Ingleses.

Colina realizará su primer festival internacional de cine independiente con funciones gratuitas. Imagen referencial.

La programación contempla la participación de actores, directores, productores y jurados de España, Perú, México, Bolivia, Argentina y Uruguay, quienes llegarán a la comuna para presentar sus trabajos y participar en actividades con el público.

Entre los invitados se encuentra el actor español Marc Soler, representante de la película Viva, y el director peruano Eduardo Orcada Villalva, quien presentará A Media Calle.

Desde México viajarán el director Xavi Sala y la actriz Zamira Franco, vinculados a La Virgen Silenciosa. También participarán la productora boliviana Iris Sigalit Ocampo, representante de La Hija Cóndor, y el realizador argentino Julio César Zarza, director de Eva.

La cineasta uruguaya Elina Firpo integrará el jurado oficial y presentará el documental encargado de abrir la primera edición del festival.

Cuatro competencias oficiales

El FICIC 2026 contará con una competencia internacional de largometrajes de ficción y dos categorías nacionales de cortometrajes estudiantiles: ficción y documental.

A ellas se sumará la Competencia Comunitaria de Cortometraje de Colina, destinada a exhibir y reconocer trabajos audiovisuales realizados por habitantes de la comuna.

La alcaldesa Isabel Valenzuela destacó el acceso gratuito a la programación y la posibilidad de incorporar a la comuna al circuito de festivales cinematográficos.

“Estamos muy orgullosos de que Colina se convierta en sede de un festival de carácter internacional y reciba a destacados representantes del cine iberoamericano. Queremos que nuestros vecinos tengan acceso gratuito a experiencias culturales de primer nivel y, al mismo tiempo, proyectar el nombre de nuestra comuna como un referente para el desarrollo artístico y cultural del país”, señaló.

El festival es organizado por FICIC junto con Colina Cultura y busca acercar el cine independiente a la comunidad, ampliar sus audiencias y generar espacios para el desarrollo de realizadores locales.