“La propuesta tenía mérito”: Qatar apoya el plan de Gianni Infantino de vender el Mundial

Pese a que la FIFA anunció que desistió en su objetivo de vender el Mundial, Gianni Infantino sumó un nuevo aliado a su planificación: Qatar.

A través del presidente de la federación qatarí, el jeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, el organismo se pronunció para mostrar su apoyo con la medida que pretendía impulsar el dirigente suizo: “Tenía mérito”, señala el comunicado.

Eso sí, también valoró el retiro de la propuesta en busca de unidad: “Celebramos la decisión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de retirar la propuesta FIFA Forward Enterprise en aras del bien común del fútbol mundial. Si bien la propuesta tenía mérito, aplaudimos la sensatez de priorizar la unidad entre las federaciones miembro”, señala el escrito.

“La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) apoya plenamente los esfuerzos del presidente Infantino para seguir desarrollando y fortaleciendo el fútbol a nivel mundial”, cierra.

Statement by H.E Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani,

President of the Qatar Football Association. pic.twitter.com/AbhbZps4E3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) August 1, 2026

Infantino baja la idea

La medida fue desestimada por parte de Infantino luego de que recibiera un rechazo transversal en el mundo del fútbol. “El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios”, comenzó diciendo tras anunciar la determinación.

Luego, el mandamás especificó en las repercusiones que generó la idea y que, a pesar de que no continuará la iniciativa, igual se reunirá con todas las partes involucradas: “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar“.

“Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", cerró.