Gianni Infantino y la FIFA desisten de la idea de vender el Mundial: “El proyecto ha generado divisiones”

La idea de Gianni Infantino de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE) desató una guerra en el fútbol global. Confederaciones como la UEFA (Europa), Concacaf (Norteamérica y Centroamérica) y la AFC (Asia) ya habían expresado su repudio al proyecto de vender el Mundial. Ante todo el revuelo, el ente rector del fútbol decidió dar pie atrás.

La noticia la informaron este viernes a través de un comunicado con palabras del propio Infantino. “El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las Asociaciones Miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios”, comenzó diciendo.

“Ha generado divisiones”

Luego, el mandamás especificó en las repercusiones que generó la idea y que, a pesar de que no continuará la iniciativa, igual se reunirá con todas las partes involucradas: “Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar“.

(Xinhua/Li Ming) Li Ming

“Nuestro propósito ha sido siempre —y siempre lo será— unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", cerró.

Ya no contaba con los votos

Cabe destacar que la idea de la creación de esta nueva firma, que sería valorada en US$ 20 mil millones, era gestionar los derechos comerciales de los torneos organizados por el ente rector del fútbol, entre ellos, el más importante y emblemático de todos: la Copa del Mundo. El organismo pretendía vender una participación minoritaria de esa sociedad a inversionistas para recaudar cerca de US$ 4.200 millones.

Sin embargo, el mencionado rechazo de las confederaciones de Asia, Europa, sumadas a la de Norteamérica y el Caribe, ya complicaban seriamente la idea, ya que para aprobarse necesitaba una mayoría simple, que en este caso son 106 de los 211 miembros. Entre esos tres continentes ya sumaban 136 votos en contra.

En este caso, la UEFA había sido tajante e incluso había anunciado un boicot contra las competencias organizadas por la FIFA si estos continuaba: “Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”.