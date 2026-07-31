Fiscal Nacional designa a Héctor Valladares como director de la Academia del Ministerio Público

Tras declarar desierto el concurso inicialmente convocado para el cargo, el fiscal nacional Ángel Valencia optó por designar al abogado Héctor Valladares como director de la Academia del Ministerio Público.

La definición se zanjó el pasado 13 de julio y Valladares asumirá formalmente el cargo a partir de este 1 de agosto.

El abogado, durante el gobierno anterior, ejerció como jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, y previamente fue jefe de gabinete de la exministra Segpres Ana Lya Uriarte (PS).

Es un hombre conocido en el Partido Socialista, formación política de la que es militante hace varias décadas. Quienes lo conocen comentan que tiene cercanía con el exministro Álvaro Elizalde (PS) y el senador Alfonso de Urresti (PS).

Valladares es abogado de la Universidad de Chile, tiene un master en Public Policy de la London School of Economics and Political Science (LSE) e igualmente un magíster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante.

Como relevan desde el Ministerio Público, el nuevo hombre de confianza de Valencia cuenta “con una sólida trayectoria en derecho público, derecho administrativo y políticas públicas, combinando una destacada experiencia en la administración del Estado con una activa labor académica”.

Actualmente, además, es profesor de Derecho Administrativo y Responsabilidad y Control del Estado en la Universidad Adolfo Ibáñez, y docente del Diplomado en Compras Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Producto de sus cargos en el gobierno y otras entidades, según destacan desde la Fiscalía, “ha participado en el diseño, tramitación e implementación de importantes reformas legislativas en materias de justicia y administración pública”.

“Su experiencia profesional abarca litigación, asesoría jurídica, gestión pública, contratación administrativa y modernización del Estado, complementada con publicaciones, docencia universitaria y participación activa en asociaciones especializadas de derecho administrativo y constitucional”, agregan fuentes consultadas por este medio.

Previamente, como publicó este medio, la designación del primer director de la Academia del Ministerio Público había generado polémica porque cuando Valencia decidió abrir el concurso para el cargo, postuló el exfiscal y exsecretario del Senado Raúl Guzmán, quien enfrentó varios reproches.