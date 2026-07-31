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    “Se encuentra en buen estado de salud”: ubican y rescatan a turista estadounidense desde Valle Nevado

    Los equipos de emergencia debieron esperar que las condiciones climáticas mejoraran para concretar el rescate. El hombre se encuentra en buen estado de salud en la clínica UC Christus existente en la zona.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros lograron ubicar y rescatar al turista estadounidense que quedó atrapado en el centro de esquí Valle Nevado, en Farellones, en medio del sistema frontal.

    El jueves, el hombre alertó a Carabineros que se encontraba perdido en ese sector de la comuna de Lo Barnechea. Inmediatamente se activaron los trabajos de búsqueda, sin embargo, en virtud de las condiciones climáticas, no pudo ser rescatado.

    En consecuencia, a primera hora de este viernes personal del GOPE reanudó la búsqueda y logró dar con el turista.

    El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, informó que “desde el primer momento se iniciaron todos los protocolos de búsqueda de esta persona, activándose el contacto con el Gope de Carabineros y con la Prefectura Aeropolicial para efectos de poder iniciar el rescate”.

    Según detalló el persecutor, los carabineros lograron “llegar hasta el refugio -a las afueras del recinto de Valle Nevado- donde se encuentra este ciudadano estadounidense alrededor de las 9.00 de la mañana, contactándolo, estando con él”.

    “Fue contactado, acompañado por el personal del GOPE, quien inició el rescate, ya que debido a las condiciones climáticas fue imposible operar el helicóptero y se inició un rescate a pie, donde participaron otras patrullas del GOPE que apoyaron esta maniobra, logrando con éxito sacar a esta persona desde este sector cerca de las 16 horas”.

    Junto con ello, aseguró que “se encuentra en buen estado de salud. Se encuentra actualmente en la clínica UC Christus existente en ese lugar”.

    Respecto al incidente, según se informó, el turista fue a esquiar al sector aprovechando la alta cantidad de nieve en el lugar. Sin embargo, al momento de su retorno, salió del dominio esquiable por la parte alta del centro de esquí, en el sector Tres Puntas, ingresando a un área fuera de las zonas habilitadas y “sin respetar la señalización existente”.

    Más sobre:RescateCarabineros

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