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    Ministra Arzola cuestiona la excesiva regulación en colegios y llama a recuperar la confianza en los docentes

    "No dudo de las buenas intenciones, pero se ha buscado regular hasta el más mínimo detalle con el objetivo de entregar certezas sobre asuntos que por su naturaleza son inciertos", señaló la autoridad durante su Cuenta Pública 2026.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, encabezó esta jornada la Cuenta Pública 2026 de su cartera, dando a conocer los principales logros y objetivos de su gestión.

    Al respecto, la secretaria de estado manifestó que la acción del ministerio durante este periodo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast se ha articulado en torno a dos grandes propósitos que están orientados a poner al Ministerio de Educación al servicio de la educación y de los aprendizajes.

    “El primero de esos objetivos es avanzar hacia un ministerio que sea un facilitador de la labor que realizan los establecimientos, y el segundo, desplegar los apoyos necesarios y generar las condiciones para una educación de calidad que responda a las expectativas y a las necesidades de las familias de nuestro país”, señaló.

    En esta línea, Arzola criticó el exceso de protocolos y burocracia que terminan por entorpecer la labor docente, apuntando a que “a menudo” los colegios perciben al ministerio y a los servicios públicos “más como un obstáculo que como un facilitador de la labor que éstos realizan”.

    “En los últimos años hemos caído en la tendencia de sobrecargar a los equipos escolares con leyes y con normativas que apuntan incluso a atender materias que les exceden, los que han terminado dificultando su labor educativa y distorsionando además las relaciones humanas al interior de los establecimientos”, afirmó.

    En este sentido, indicó la secretaria de Estado, “el exceso de requerimientos, de protocolos, de evidencias, dejaron de ser medios y se han transformado en fines en sí mismos”.

    “Yo me pregunto en qué minuto dejamos que la normativa reemplazara el criterio profesional de los profesores y los directivos. No dudo de las buenas intenciones, pero se ha buscado regular hasta el más mínimo detalle con el objetivo de entregar certezas sobre asuntos que por su naturaleza son inciertos", señaló.

    El sustituir el criterio del educador por protocolos para cada situación a lo que está llevando, añadió, “es a inhibir sus decisiones, su capacidad de resolución y a debilitar su autoridad, y no a resolver los problemas de fondo”.

    Ante la situación, Arzola señaló que al ser conscientes del problema y de lo que subyace a ella, podrán ir revirtiendo esta situación.

    Y eso es parte de lo que nos motiva a estar hoy encabezando el Ministerio de Educación: restablecer la confianza en lo que pueden hacer los establecimientos e instituciones educativas, los directores, los profesionales y todos quienes aportan a la educación”, señaló. “Debemos ser un ministerio que facilite y que apoye, que libere de burocracia innecesaria y que fortalezca el desarrollo de capacidades, especialmente ahí donde se requiere”.

    Cuenta Pública 2026

    En materia de los logros alcanzados, Arzola destacó en su presentación de la Cuenta Pública las iniciativas como Directores por Chile; el Plan 90 Días, el restablecimiento de la coordinación de los Liceos Bicentenario; el proyecto de ley que crea un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso; el proyecto de Escuelas Protegidas, así como también el que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar, así como también la elaboración del Plan Chile Aprende y Avanza, entre otros.

    Respecto de la gestión financiera, Arzola destacó que se identificaron programas y asignaciones que presentaban déficit en el Presupuesto 2026, por tanto se revisó el presupuesto para cumplir con pagos pendientes y así asegurar la continuidad del servicio educativo.

    En esta línea, la ministra apuntó a que se han definido medidas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema en el mediano plazo, incluyendo una mejor focalización del gasto, la revisión de programas prescindibles, la mejora del proceso de asignación y seguimiento de los beneficios estudiantiles y la recuperación efectiva de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    Sumado a esto, la titular de Educación también destacó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para modificar el SAE, el cual tiene por objetivo facultar a los establecimientos educacionales con sobredemanda a aplicar un mecanismo de elección mutua que considere nuevos criterios.

    En materia del proceso de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en tanto, indicó que próximamente ingresarán una iniciativa legislativa para que exista mayor flexibilidad a estos procesos.

    Más sobre:NacionalMineducMinisterio de EducaciónMaría Paz Arzola

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