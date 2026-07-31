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    Tribunal dispone traslado de exasesor de Lavín a Capitán Yáber y Gendarmería deberá instalar cama adicional

    Arnaldo Domínguez estaba cumpliendo prisión preventiva en la cárcel Santiago Uno.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    PABLO VASQUEZ R.

    El 7° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso el ingreso al Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Arnaldo Domínguez, otrora “mano derecha” del exdiputado Joaquín Lavín León.

    Domínguez estaba recluido en la cárcel Santiago Uno.

    Al igual que Lavín, fue formalizado por delitos de fraude al Fisco el pasado 4 de mayo, y quedó en prisión preventiva.

    Lavín fue enviado a Capitán Yáber y Domínguez a Santiago Uno.

    La defensa de este último realizó varias presentaciones para conseguir que lo cambien de recinto.

    En la resolución del tribunal de este viernes en favor del imputado se consideró que ante la ausencia de cupos en Capitán Yáber, Gendarmería deberá instalar cama adicional en el penal para darle lugar a Domínguez.

    Más sobre:Joaquín Lavín"Joaquín Lavín Jr."Joaquín Lavín LeónCapitán YáberGendarmeríaArnaldo Domínguez

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