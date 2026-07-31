La burla de Coquimbo a Colo Colo por la incertidumbre del fichaje de Vozinha

Colo Colo pasa por horas de incertidumbre. El arquero Vozinha, quien fue anunciado como el nuevo fichaje bombástico de los albos, no se subió al avión rumbo a Chile este jueves, jornada en la que se suponía que debía llegar al país. Las especulaciones sobre el futuro de quien fuera elegido el mejor arquero del Mundial han sido varias, y Coquimbo aprovechó esta situación para tocarle la oreja al Cacique.

El viernes, los albos presentaron a Vozinha en sus redes sociales compartiendo una imagen del pelo del portero y la palabra “aura”. Este jueves, ante la incertidumbre alba, Los Piratas publicaron en sus redes “Aura hay solo en Coquimbo”, con la imagen del pelo teñido de rosado de Diego Sánchez, su arquero. El posteo rápidamente generó revuelo.

Diego Sánchez, el arquero Pirata:



- Campeón Liga de Primera

- Supercampeón Supercopa

- Finalista Copa de la Liga

- Clasificado a 8vos de Final de la CONMEBOL Libertadores

- 8 Penales atajados en instancias decisivas

- 3 goles anotados



La verdadera AURA está en Coquimbo 🏴‍☠️ pic.twitter.com/zdHjVtyUQc — Coquimbo Unido (@coquimbounido) July 30, 2026

Cabe destacar que El Mono, como le apodan, fue clave en la campaña del año pasado en la que se quedaron con el título en la Liga de Primera, y este año sus atajadas le dieron la Supercopa ante la UC. Además, los de la Cuarta Región jugarán la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins y los octavos de final de la Copa Libertadores contra Platense de Argentina.

Las explicaciones albas

Ante todas las repercusiones por la decisión de Vozinha de no viajar a Chile, en Colo Colo tuvieron que salir a dar explicaciones. Jaime Pizarro, director ejecutivo de Blanco y Negro, intentó aclarar lo que está sucediendo: “Se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente eso se ha acogido para permitirle cumplir con las necesidades que tenía”, comenzó diciendo.

“Estuvo en algún momento en Cabo Verde, después se trasladó a Lisboa, realizó trámites ahí también con otras gestiones que debía cumplir. Lo que queda ahora son estas últimas horas y seguramente ya vamos a tener noticias respecto del itinerario para el viaje”, añadió.

“Hemos tenido hasta hace pocos minutos conversación con su representante. Entiendo incluso que él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es particularmente el retraso que ha existido y a qué se debe”, cerró.