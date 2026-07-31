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    Amazon y Apple son el doble opuesto en Wall Street tras la presentación de sus resultados

    Amazon opera con un alza de 11% en el premarket, a US$ 261,60, después de haber cerrado el jueves con una subida de casi 4%. Apple, la empresa más valiosa del mundo, por el contrario, sufre un retroceso de más de 7%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Amazon se dispara pero Apple cae con fuerza en Wall Street.

    Las acciones de Amazon suben con fuerza esta mañana en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras los papeles de Apple retroceden con la misma energía, luego de que ambas firmas reportaron el jueves sus resultados del segundo trimestre (el trimestre cerrado en junio).

    Amazon opera con un alza de 11% en el premarket, a US$ 261,60, después de haber cerrado el jueves con una subida de casi 4%.

    En la vereda opuesta, Apple cae 7% a US$ 308 tras haber terminado la sesión del jueves con una baja superior a 1%.

    Apple decepciona con sus perspectivas

    Apple superó las expectativas del mercado en utilidades, ingresos y venta de iPhone, pero decepcionó con la proyección que entregó para el trimestre en curso. La compañía anticipó un crecimiento de ingresos de entre 9% y 11%, por debajo del 12% que esperaban los analistas consultados por LSEG.

    Apple atribuyó esta proyección más débil a “restricciones de suministro”. La compañía enfrenta una fuerte escasez de memoria, un componente clave de sus dispositivos, además de competencia por capacidad de fabricación de chips.

    Tim Cook, Ceo de Apple, con un iPhone.

    Esto ya llevó a la empresa a subir los precios del Mac y el iPad, y los analistas anticipan un alza en el precio del iPhone durante este año.

    La empresa fundada por Steve Jobs, no obstante, ha tenido un buen 2026 toda vez que acumula un alza de más de 22%. En un año, el papel sub e más de 57%.

    Hay que recordar que esta semana Apple desbancó a Nvidia al convertirse en la empresa más valiosa del mundo.

    AWS impulsa el salto de Amazon

    Amazon informó que los ingresos de su negocio de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), crecieron 37% interanual en el segundo trimestre, la expansión más fuerte desde 2021, según CNBC.

    AWS, la empresa en la nube de Amazon.

    AWS es observado de cerca por el mercado porque concentra la mayor parte de las ventas de Amazon relacionadas con inteligencia artificial, y los inversionistas lo usan como termómetro de la demanda por sus productos de IA.

    Las acciones de Amazon suben pese a que la compañía proyectó que su inversión en bienes de capital (capex) alcanzará los US$ 220.000 millones este año, por encima del pronóstico previo de US$ 200.000 millones, a medida que continúa invirtiendo en infraestructura de IA.

    A diferencia de Apple, Amazon no ha tenido un año bueno en bolsa. Claro porque pese al salto de hoy la acción baja 1,8% en lo que va de 2026, mientras que en doce meses apenas sube 1,67%.


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