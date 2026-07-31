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    Desempleo sube a 9,4% en doce meses y hay 980 mil desocupados

    De acuerdo al INE, en el trimestre abril-junio la tasa de desempleo subió 0,5 puntos relación a un año atrás y se mantuvo en comparación al trimestre inmediatamente anterior. Se crearon 114 mil plazas laborales informales, su mayor alza desde abril-junio del 2022.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Se crearon 114 mil plazas laborales informales, su mayor alza desde abril-junio del 2022 Andres Perez

    En el trimestre abril-junio 2026, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue 9,4%, incrementándose 0,5 puntos porcentuales(pp.) en doce meses, pero se mantuvo en comparación al trimestre inmediatamente anterior. De esta manera, se completan tres meses con una cifra sobre 9%. Y es además se mantiene en sus niveles máximos en cinco años.

    De acuerdo al INE, la fuerza de trabajo subió 1,5% mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 7,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (7,5%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (9,8%).

    Asimismo, en doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9%, incidida tanto por las mujeres (1,7%) como por los hombres (0,3%). Las personas ocupadas ausentes, que representaron el 5,0% del total de la población ocupada, decrecieron6,3%, equivalente a 31.467 personas.

    Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por transporte (6,8%), servicios administrativos y de apoyo (12,9%) y actividades de salud (5,1%), en tanto que por categoría ocupacional, el alza se observó en trabajadoras por cuenta propia (8,6%) y personas asalariadas informales(2,8%).

    La tasa desocupación informal alcanzó 27,0% ascendiendo 1,0pp, manteniéndose en máximos desde mediados del 2024. En doce meses. Las personas ocupadas informales aumentaron 4,7%, incididas tanto por las mujeres (6,6%) como por los hombres (3,2%) y por las personas trabajadoras por cuenta propia (7,2%).

    En total se crearon 81.778. Sin embargo, al desagregar esta cifra, se evidencia una destrucción de 32.800 empleos formales, encadenando cinco meses consecutivos a la baja. Así, la totalidad de las nuevas plazas laborales fueron informales, llegando a 114 mil, lo que equivale a un aumento de 4,7% en 12 meses, su mayor alza desde abril-junio del 2022 y en total hay 2.537.804 de personas trabajando en la informalidad.

    Por sexo

    La tasa de desocupación femenina alcanzó 10,4%, aumentando 0,5 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,7% registrado por las ocupadas. Al mismo tiempo, las desocupadas se expandieron 7,9%, incididas por las cesantes (8,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (1,7%).

    Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,7% y 48,1%, incrementándose 0,8 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,7%, influidas por las inactivas potencialmente activas y las iniciadoras.

    La tasa de desocupación masculina alcanzó un 8,7%, creciendo 0,6 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,3% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 7,6%, incididos por los cesantes (6,5%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (21,5%).

    Por su parte, la tasa de participación se situó en 71,3%, y no presentó variación, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 65,2%, contrayéndose 0,3 pp. en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 0,9%, influidos únicamente por los inactivos habituales.

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