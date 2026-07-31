Pesar en Italia: fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y campeón del Mundo en 1982

Italia está de luto. Este viernes se dio a conocer el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección italiana.

Fue el club rossonero el que compartió la noticia a través de sus redes sociales. “La historia del Milan está de luto por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y de la trayectoria de todo el club”, escribieron en X sobre quien se transformó en uno de los íconos del club en las décadas de 1980 y 1990.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

El futbolista realizó la totalidad de su carrera deportiva que se extendió por 20 años en el AC Milan, debutando en abril de 1978 con 17 años y 11 meses. Disputó 719 partidos oficiales, conformando junto a Paolo Maldini una de las duplas defensivas más destacadas.

En ese tiempo, fue capitán por 15 temporadas, consiguiendo seis títulos de la Serie A, tres Copas de Europa, Cuatro Supercopas de Italia, tres Supercopas de Europa y dos Copas Intercontinentales hasta su retiro en 1997.

También fue parte del plantel que se quedó con la Copa del Mundo en España 1982 y participó también del Mundial de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Su estado de salud se había visto comprometido desde agosto de 2025 cuando en una revisión de rutina se le detectó un nódulo pulmonar por el que tuvo que operarse, iniciando en ese momento un proceso de recuperación del que no logró restablecerse completamente.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Mensajes de reconocimiento

El impacto de su figura provocó que incluso el Inter de Milan, archirrival del equipo que defendió, le dedicara unas palabras. “Despedimos a Franco Baresi, protagonista de los grandes duelos del Derby de Milán y una de las figuras que más han marcado la historia de esta rivalidad. Capitán, jugador de equipo y ícono del Milan, vivió cada enfrentamiento con el Inter entre la competencia y el respeto, en un duelo que ha escrito páginas inolvidables del fútbol italiano. El presidente Giuseppe Marotta y todo el FC Internazionale Milano se unen a la familia Baresi, a su hermano Beppe y al AC Milan en este momento de dolor”, expresaron.

La Juventus, en tanto, compartió que “hay personas que, con su talento, entran en la historia. Y otras que, con su humanidad, permanecen en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas. Clase, estilo, liderazgo y respeto dentro y fuera del campo. Un ejemplo para generaciones de futbolistas y aficionados. Amado y estimado por todos los apasionados del fútbol. Su recuerdo vivirá para siempre. Juventus Football Club se une a la familia Baresi y al Milan en este momento de profundo dolor”.

También recibió mensajes desde España. “El FC Barcelona desea expresar sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y eterno capitán del AC Milan. Su liderazgo, elegancia y legado en el mundo del fútbol permanecerán siempre en la memoria de los aficionados. Descansa en paz, Franco”, indicaron.

El FC Barcelona expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y capitán eterno del AC Milan.



Su liderazgo, elegancia y extraordinario legado en el fútbol mundial permanecerán para siempre en la memoria de los aficionados… — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 31, 2026

A su vez, el Real Madrid declaró que “el Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Franco Baresi, una de las más grandes leyendas del Milan, del fútbol italiano y del fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y al Milan, el club de su vida. La trayectoria de Franco Baresi ha estado marcada por defender la camiseta de un único club, el Milan, además de la selección italiana (...) Con la selección de Italia disputó tres mundiales y se proclamó campeón del mundo en el de España 82, en la inolvidable final del estadio Santiago Bernabéu. Franco Baresi ha fallecido a los 66 años de edad. Descanse en paz”.