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    “Hizo tambalear a Boca”: en Argentina reconocen la superioridad de O’Higgins pese a su eliminación en la Copa Sudamericana

    El cuadro celeste se impuso por la cuenta mínima y jugó mejor durante los 90 minutos, pero no pudo en la tanda de penales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Hace tambalear a Boca”: en Argentina reconocen la superioridad de O’Higgins pese a su eliminación en la Copa Sudamericana. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    O’Higgins fue eliminado a manos de Boca Juniors en la Copa Sudamericana. El equipo de Lucas Bovaglio jugó mejor durante los 90 minutos y se impuso por la mínima, pero la llave se definió por penales (el cuadro xeneize había ganado 1-0 en La Bombonera) y ahí los celestes fueron menos efectivos.

    Pese a la clasificación, la prensa argentina es crítica con el rendimiento de los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena y reconocen la superioridad de la escuadra chilena.

    El gol de O’Higgins que hizo tambalear a Boca en la Copa Sudamericana”, escribió TyC Sports en un artículo con la anotación de Francisco González. “Boca sufrió de gran manera pero en los penales logró vencer 4-3 a O´Higgins", plantean en el resumen del encuentro.

    En Infobae también apuntan al padecimiento que significó el encuentro para los transandinos. "Boca Juniors sufrió en Chile“, escriben.

    En la misma línea va Clarín: “Boca pasó con sufrimiento y por penales ante O’Higgins y sigue en la Copa Sudamericana".

    Una visión más crítica expuso el diario La Nación. “Boca jugó mal, perdió en los 90 minutos, pero se impuso en los penales y avanzó a los octavos de la Copa Sudamericana“, reconocieron.

    En la tanda de penales, el arquero Álvaro Montero le atajó su remate a Luis Pavez, pero ni así se salvó del juicio público. "Los insólitos errores de Álvaro Montero que casi le cuestan caro a Boca ante O’Higgins", se tituló un artículo en MDZ.

    Olé también criticó el rendimiento del elenco transandino e incluso dieron a conocer una situación de la xona mixta: “Los jugadores de Boca prefirieron la multa a tener que hablar”.

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